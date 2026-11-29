Archivo - Patrulla de la Policía Nacional. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Medina del Campo, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y amenazar con un cuchillo a una persona a la que había herido dos días antes con un arma blanca en Valladolid capital.

La detención se llevó a cabo en la mañana del 24 de noviembre, en el marco de una actuación que tuvo su origen en la denuncia presentada por una persona que manifestó encontrarse en el interior de un establecimiento cuando observó la entrada de un varón sobre el que pesaba una orden judicial de alejamiento respecto de él, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Según relató la víctima, ambos habían protagonizado un incidente dos días antes, el 22 de noviembre, en Valladolid, durante el cual el ahora detenido le agredió con un arma blanca en el cuello y causó lesiones por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Tras aquellos hechos, el presunto agresor fue detenido por agentes de la Policía Nacional como supuesto autor de un delito de lesiones, en el marco de una intervención por la reyerta con arma blanca, ocurrida en la calle Cascajares, en la que también resultó herida otra persona.

Durante dicha actuación, los agentes le intervinieron una navaja y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad pero acordó una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicación con la víctima.

Posteriormente, el día 24, cuando la víctima advirtió la presencia de este individuo en el establecimiento de Medina del Campo decidió alertar a la Policía Nacional.

En ese momento, el presunto autor exhibió un cuchillo y profirió nuevamente amenazas de muerte contra la víctima. Ante el temor por su integridad física, esta abandonó apresuradamente el local y se dirigió a dependencias policiales para denunciar lo sucedido.

Tras recibir la denuncia, los agentes se desplazaron de inmediato a la zona y localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la calle Valladolid de Medina del Campo.

Una vez identificado y comprobado que la orden judicial de alejamiento continuaba en vigor, procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y amenazas.

Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó nuevamente su puesta en libertad.