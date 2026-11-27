Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón por los continuos altercados que presuntamente protagonizaba en el interior de una iglesia, donde exigía dinero de forma reiterada y mantenía actitudes agresivas y amenazantes, hasta el punto de zarandear durante una celebración religiosa a una feligresa de 85 años y obligarla a permanecer sentada en un banco tras reclamarle dinero.

Estos comportamientos se habrían producido tanto en las dependencias de la cofradía como durante la celebración de misas y otros actos religiosos, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los episodios más destacados, el detenido habría accedido en distintas ocasiones a las dependencias de la cofradía y al interior del templo donde exigió dinero a voces y adoptó actitudes agresivas y amenazantes.

En otra ocasión, interrumpió una ceremonia para reclamar dinero al sacerdote y golpeó con fuerza una puerta cuando se le ha impedido volver a entrar, comportamientos que habrían generado un clima de temor entre los feligreses, algunos de los cuales habrían dejado de acudir al templo.

Al detenido le constan varias denuncias por estos comportamientos y había sido arrestado en otras tres ocasiones por hechos similares y una vez realizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.