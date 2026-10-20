La Diputación de Palencia reconoce la labor de 23 ONG que desarrollan 66 proyectos en 20 países - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha reconocido a las 23 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) con las que colabora en proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria, y que han impulsado 66 iniciativas en una veintena de países.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, que ha estado acompañada por el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, ha destacado la labor de estas entidades que canalizan la solidaridad del territorio.

En este sentido, ha recordado que la Diputación destina 200.000 euros al año a cooperación internacional y ayuda humanitaria, unas ayudas orientadas a financiar proyectos en países con Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio o bajo.

"Constituyen un pilar clave en la cooperación descentralizada para sensibilizar sobre las necesidades globales y fomentar vías de colaboración estable entre municipios y territorios", ha señalado la presidenta.

Sobre el reconocimiento a las 23 ONG, Armisén ha aseverado que busca visibilizar el trabajo que realizan y reforzar el compromiso de la provincia con la cooperación internacional. "Estas entidades contribuyen a garantizar derechos básicos como la educación, la salud, la alimentación o el acceso al agua en comunidades especialmente vulnerables", ha concluido.

La institución provincial colabora así con actuaciones relacionadas con la educación, la salud, el acceso al agua potable o la atención social para poblaciones vulnerables en países como Honduras, Argelia y la República Democrática del Congo.

Entre ellas figura la Fundación Hombres Nuevos, que ha recibido más de 90.000 euros para proyectos centrados en Bolivia, como la construcción de un internado para niños indígenas y actuaciones para mejorar el acceso al agua y la educación.

La Diputación también ha destacado la labor de la ONGD Amigos del Congo, a la que se ha destinado cerca de 88.000 euros para la construcción y mejora de infraestructuras educativas en el este de la República Democrática del Congo.

Entre las entidades con mayores ayudas figuran también Asamblea de Cooperación por la Paz, que trabaja en proyectos de acceso al agua potable en Guatemala; la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, centrada en el envío de ayuda humanitaria; y Cruz Roja Española, que desarrolla iniciativas sociosanitarias en distintos países.