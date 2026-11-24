SALAMANCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Salamanca, a través del Área de Cultura, ha convocado oficialmente el XII Concurso Infantil de Postales Navideñas para colegios de la provincia.

La iniciativa nace con el propósito institucional de promocionar el arte y fomentar el desarrollo de la sensibilidad artística en torno a la temática navideña entre la población infantil escolarizada en los municipios de la provincia.

La convocatoria tiene como finalidad "fomentar la creatividad en el ámbito rural salmantino" como han apuntado desde la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

De acuerdo con las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, podrán participar los alumnos matriculados en los cursos de primero, segundo y tercero de Educación Primaria de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Colegios Rurales Agrupados (CRA) y centros concertados sostenidos con fondos públicos.

Los centros deberán estar ubicados en municipios de la provincia de Salamanca con una población inferior a 20.000 habitantes y, además, queda excluida la capital. Asimismo, cada participante podrá presentar una única postal.

En cuanto a los requisitos técnicos, las obras deberán realizarse sobre papel o cartulina, en formato DIN A-4, y podrán tener orientación tanto horizontal como vertical.

Con el objetivo de garantizar la imparcialidad del jurado y la igualdad de condiciones en la valoración, los trabajos deberán presentarse de forma rigurosamente anónima en su parte frontal.

El procedimiento de identificación de las obras corresponderá a cada centro educativo, que deberá asignar un número correlativo a cada dibujo.

El plazo de inscripción para participar en el concurso ya está abierto y finaliza el jueves 3 de diciembre de 2026.

La tramitación de la solicitud de inscripción debe realizarse obligatoriamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Salamanca, y el propio centro escolar es el encargado de efectuar la presentación en representación del alumnado.

El certamen establece tres categorías individuales correspondientes a los cursos de primero, segundo y tercero de Educación Primaria.

El jurado elegirá un total de tres trabajos ganadores por cada uno de los tres niveles educativos, y cada uno de los escolares galardonados recibirá un lote de libros y material escolar y educativo adaptado a su edad.

Adicionalmente, las bases contemplan la concesión de dos premios colectivos destinados a los dos centros escolares que logren clasificar el mayor número de trabajos entre los finalistas.

La entrega formal de los galardones se comunicará directamente a los colegios tras hacerse público el fallo del jurado, previsto a partir del viernes 11 de diciembre de 2026.