La Diputación de Soria suministra cerca de un millón de litros de agua con camiones cisterna en noviembre - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los camiones cisterna de la Diputación de Soria han distribuido un total de 937.000 litros de agua a través de 18 servicios realizados entre los días 2 y 21 de noviembre.

La mayor parte de estos suministros se han concentrado en Cabrejas del Pinar, con 677.000 litros repartidos para atender una avería en su sistema de abastecimiento.

También se ha prestado asistencia a San Pedro Manrique, que ha recibido 194.000 litros, además de Garray, Santa Cecilia y Carbonera de Frentes.

Estas actuaciones forman parte del servicio que mantiene la Diputación para dar respuesta a las necesidades de los municipios cuando se producen averías, problemas de calidad o situaciones de falta de agua que dificultan el abastecimiento habitual.

El balance acumulado de 2026 refleja la importancia de este servicio provincial, según los datos aportados desde la Diputación de Soria.

BALANCE DEL AÑO

Desde enero y hasta el 21 de noviembre, los camiones cisterna han transportado 6.397.000 litros de agua para atender las necesidades de diferentes localidades de la provincia.

El verano concentró una parte importante de las actuaciones, especialmente durante el mes de agosto, cuando se distribuyeron cerca de dos millones de litros.

Junio también registró una actividad destacada, con 845.000 litros, mientras que septiembre cerró con 512.000 litros.

En los últimos meses, las necesidades de suministro han continuado con actuaciones en localidades como Villarraso, Gómara, Cabrejas del Pinar y San Pedro Manrique, entre otras.

Asimismo, ante la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas en la provincia, la Diputación de Soria comienza a preparar el dispositivo para hacer frente a las posibles heladas y nevadas.

Esta misma semana se activarán las máquinas quitanieves y se iniciará el reparto de sal por los distintos puntos de la provincia, con el objetivo de anticiparse a las inclemencias meteorológicas y garantizar la seguridad y la circulación en las carreteras provinciales durante los meses de invierno.