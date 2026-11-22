Archivo - Ambulancia soporte vital básico - SACYL - Archivo

PALENCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, uno de unos 65 años y otro de unos 35, han resultado afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la calle Cantarranas de la localidad de Quintanadiez de la Vega, en el término municipal de Villaluenga de la Vega (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de que un incendio se había originado en la chimenea de una vivienda y se había extendido al tejado, si bien los inquilinos habían abandonado el inmueble.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia, si bien al lugar ha acudido también personal de guardia del centro de Salud de Saldaña con una ambulancia de soporte vital básico al recibir información, por otra vía, de que había dos personas en el interior de la vivienda.

Finalmente, el equipo médico ha atendido a dos varones, uno de unos 65 años y otro de unos 35, afectados por el humo, y que han sido trasladados al hospital de Palencia.