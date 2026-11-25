SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenirles una bolsa que contenía aproximadamente 700 gramos de marihuana.

Los hechos se han producido durante la madrugada de este pasado martes, 24 de noviembre, cuando una dotación policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó a dos individuos en una zona donde se habían detectado anteriormente actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los hombres entregó precipitadamente una bolsa de papel de grandes dimensiones al otro, quien, ante el requerimiento de los agentes para que se detuvieran, la arrojó detrás de un vehículo, tal y como han subrayado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes recuperaron la bolsa y comprobaron que contenía otra bolsa de plástico con numerosos cogollos de una sustancia vegetal, aparentemente marihuana, que desprendía un fuerte olor característico.

Tras realizar un pesaje que arrojó una cantidad cercana a los 700 gramos, los agentes procedieron a la detención de ambos hombres como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Una vez realizados los trámites documentales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.