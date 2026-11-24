BURGOS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mártires nacidos en la provincia de Burgos, el seminarista Pablo Chomón Pardo y su tío, el sacerdote Julio Pardo Pernía, serán beatificados este sábado, 28 de noviembre, a las 12.00 horas en una ceremonia en la catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid en la que participará el arzobispo burgalés, Mario Iceta.

Según ha informado la Archidiócesis de Burgos en un comunicado recogido por Europa Press, la celebración litúrgica estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, quien acudirá en representación del Santo Padre, y reconocerá como beatos a un total de once mártires del siglo XX --nueve seminaristas, un sacerdote y un laico-- asesinados por odio a la fe entre 1936 y 1937 en varios puntos de la actual provincia eclesiástica de Madrid.

Hasta Madrid se desplazará una representación burgalesa integrada por seminaristas y formadores del Seminario Diocesano de San José, así como los párrocos de Quintanilla Escalada y Pampliega, localidades natales de ambos mártires.

Julio Pardo Pernía nació en Pampliega (Burgos) el 14 de enero de 1873, ingresó con trece años en el Seminario de San Jerónimo de Burgos y recibió la ordenación sacerdotal el 8 de junio de 1895.

Tras ejercer su ministerio en Valles de Palenzuela, en 1897 fue destinado como párroco a Quintanilla Escalada (Burgos), donde también se hizo cargo de un colegio-preceptoría para la formación cristiana y académica de los niños de la zona.

En ese centro estudió su sobrino, Pablo Chomón Pardo, nacido en Quintanilla Escalada el 25 de septiembre de 1914 y bautizado por su tío en la parroquia de San Miguel de la localidad.

Posteriormente, Pablo continuó su formación durante doce años en el Seminario Conciliar de Madrid y en 1936, con 21 años y siendo aún seminarista, se encontraba en Ciempozuelos junto a su madre y su tío, quien había sido destinado como confesor de las Religiosas Hospitalarias de ese municipio.

Tío y sobrino fueron detenidos y asesinados en Valdemoro el 7 de agosto de 1936 tras sufrir la persecución religiosa.

La causa de beatificación, abierta en 2010 y trasladada en 2014 a su fase romana en el Vaticano, incluye además a los seminaristas Ignacio Aláez Vaquero, Ángel Trapero Sánchez-Real, Antonio Moralejo Fernández-Shaw, Cástor Zarco García, Jesús Sánchez Fernández-Yáñez, Miguel Talavera Sevilla, Mariano Arrizabalaga Español y Ramón Ruiz Pérez, así como al laico Liberato Moralejo Juan, padre del seminarista Antonio Moralejo.

Con motivo de esta beatificación, las diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid han organizado una vigilia de oración especialmente dirigida a los jóvenes este viernes, 27 de noviembre, a las 20.00 horas en la catedral de la Almudena, mientras que la Catedral de Burgos acogerá el domingo 13 de diciembre, a las 12.00 horas, una eucaristía de acción de gracias para recordar de manera particular a los dos nuevos beatos vinculados a la Iglesia burgalesa.