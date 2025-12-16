Enrique Javier Díez (ULE) coordina un libro que ofrece las "claves" para combatir el auge del neofascismo

El profesor de la ULE Enrique Javier Díez Gutiérrez, uno de los coordinadores de la publicación 'Guerra cognitiva y cultural. Claves para combatir el auge del neofascismo'. - ULE

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La editorial La Vorágine ha publicado el libro titulado 'Guerra cognitiva y cultural. Claves para combatir el auge del neofascismo', que ha sido coordinado por los profesores Enrique Javier Díez Gutiérrez de la Universidad de León (ULE) y María José Rodríguez Rejas, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM), en el que se ofrecen las "claves" para combatir el auge del neofascismo.

La publicación se basa en un análisis del actual auge del neofascismo que, en palabras de los autores, parece haber "pillado desprevenida" a la población, como sucedió en Europa en los años treinta con el auge del nazismo y que pretende dar las "claves" para combatir el neofascismo "de la extrema derecha y de la derecha extrema" desde diversos frentes.

En el texto se explica que en el actual contexto las nuevas guerras que ya no requieren necesariamente de frentes de armados, sino que se libran contra los ciudadanos "de a pie", donde "no se necesita siquiera disparar una bala", sino "gestionar la incertidumbre, el miedo, la inseguridad en todas sus manifestaciones" y, al mismo tiempo, "canalizar el odio hacia el igual". "Pasa a ser percibido como una amenaza el que viene de afuera, el que tiene otro aspecto, el que se organiza para resistir la debacle", han puntualizado.

"En esta guerra cognitiva y cultural sin cuartel que ha declarado la internacional neofascista, no se hacen prisioneros", han recalcado y han agregado que en esta "batalla semiótica y performativa contra la democracia, la igualdad y la justicia social" el relato se ha convertido en una de las claves fundamentales.

Según han señalado, el neolenguaje con el que se "bombardea en las trincheras de la socialización, la cultura, los medios y la educación" ha asaltado así "las plazas públicas de la democracia y las ha secuestrado mediante poderosas técnicas desinformativas" que se difunden a través de Whatsapp, Instagram o TikTok y que "polarizan y crispan" los debates en cualquier escenario cotidiano.

"DESTRUCCIÓN" DEL ESTADO DEL BIENESTAR

En el primer bloque temático del libro los coordinadores, junto con Marcos Roitman-Rosenmann, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), analizan qué características tiene la "guerra neocortical" y la "modelación de la subjetividad" que produce este capitalismo neoliberal "crecientemente excluyente", en el que se intensifican los conflictos tanto en el plano nacional como en el internacional.

"La destrucción del Estado de bienestar europeo ha dado paso a una sociedad cada vez más desigual, en la que la frustración, la desesperación y el enojo van siendo capitalizados por el neconservadurismo", han apuntado y han añadido que el miedo y el malestar social son "herramientas emocionales muy eficientes" que "se emplearán a discreción", lo que se refleja en los resultados electorales, con el ascenso de la ultraderecha.

ESTRATEGIAS

En la segunda parte del libro los coordinadores, junto con Juan Ramón Rodríguez Fernández, de la Universidad de León (ULE), se centran en estrategias para combatir el auge del neofascismo en diferentes frentes. En primer lugar, en el ámbito de la educación, puesto que esta puede dar herramientas para que puedan cambiar el mundo quienes se impliquen en los procesos de transformación y emancipación hacia un lugar más justo.

En segundo lugar, se adentra en cómo defender lo común frente a las propuestas del neofascismo, apostado por una concepción de seguridad integral y derechos humanos frente a la ideología de la guerra preventiva y la creciente militarización que se impulsa desde la extrema derecha y cuyo marco narrativo "ha sido asumido también por liberales y socialdemócratas".

Finalmente, se abordan las claves para garantizar esa seguridad vital y el reparto de lo común a través de, entre otras medidas, la renta básica como mecanismo de tránsito en el proceso de superación del capitalismo y el neofascismo.