Archivo - El director general de Energía y Minas, Alberto Castro (derecha), durante la visita realizada a las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara, en El Bierzo (León), el pasado mes de julio. - JCYL - Archivo

LEÓN, 27 (EUROPA PRESS)

La Escuela Laboral del Bierzo, dependiente de la Fundación Santa Bárbara y adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ha sido declarada Centro de Referencia Nacional de Industrias Extractivas de Materiales Críticos por el Consejo de Ministros.

El Real Decreto por el que se adopta esta decisión, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes, convierte al centro ubicado en la localidad leonesa de La Ribera de Folgoso en el primer centro de la red estatal especializado en el área profesional de Minería y el segundo de la familia de Industrias Extractivas, tras la Escuela del Mármol de Fines (Almería), dedicada a la piedra natural.

Esta calificación conlleva que la Escuela concentre toda la formación profesional del área de Minería, en interior y a cielo abierto, con orientación preferente hacia las materias primas minerales fundamentales y estratégicas que recoge el Reglamento (UE) 2024/1252, como el wolframio, el cobre o el litio, cuyo suministro quiere asegurar la Unión Europea.

En concreto, convertirse en Centro de Referencia Nacional atribuye, a quien recibe esa calificación, una serie de funciones. Entre ellas se encuentran la de analizar la evolución de la minería para anticipar las cualificaciones que necesitarán las empresas; colaborar en la actualización de los estándares de competencia y de los certificados profesionales del área o ensayar métodos, tecnologías y materiales didácticos en entorno real, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

Asimismo, se dedicará a la formación del profesorado y resto de formadores en la materia de todo el país; participará en las pruebas de evaluación de los certificados profesionales y colaborará en la acreditación de la experiencia laboral; trabajará con empresas, sindicatos, universidades y centros de formación profesional y, finalmente, participará en programas internacionales.

INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Los Centros de Referencia Nacional son centros públicos que trabajan para todo el Estado en la innovación y la experimentación de la formación profesional de un sector productivo. Sirven de referencia tanto a los centros de formación para el empleo como a los del sistema educativo, y forman una red que coordina el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La calificación se basa en un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Fundación Santa Bárbara por un período de cuatro años, que podrá prorrogarse hasta cuatro más, donde se incluye la financiación anual, por parte estatal, de un Plan de Trabajo.

FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

La Fundación Santa Bárbara es una entidad del sector público de la Comunidad de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Energía. Se creó el 13 de septiembre de 1989 para mejorar la seguridad de las explotaciones mineras mediante la formación profesional especializada y hoy forma también en energía, construcción, medio ambiente, seguridad laboral y protección civil.

Las instalaciones ocupan una superficie de 54 hectáreas sobre el emplazamiento de una explotación minera real. Reúne la mina Sarita de carbón, con cerca de siete kilómetros de galerías dedicada a la formación desde 1989, dos túneles experimentales de 50 metros cuadrados de sección y una explotación a cielo abierto de once bancos. La voladura se practica con explosivo real.