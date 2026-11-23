Archivo - Faculta de Filosofía y Letras de la ULE, que acogerá el I Simposio Internacional 'Aproximaciones aplicadas al estudio del género'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá los días 26 y 27 de noviembre el I Simposio Internacional 'Aproximaciones aplicadas al estudio del género', que reunirá a investigadores y especialistas de más de una decena de universidades con el objetivo de debatir y reflexionar sobre el género desde diferentes perspectivas aplicadas en lingüística.

Organizado por el departamento de Filología Hispánica y Clásica y dirigido por las profesoras Esther Álvarez García y Sandra Lorenzana Jabares, el simposio nace con el propósito de ofrecer un espacio de intercambio y encuentro para investigadores interesados en analizar el género como fenómeno lingüístico y social.

El género es un fenómeno complejo en las lenguas, especialmente en el contexto de la realidad social cambiante. Los hablantes no son ajenos a estos cambios y deben enfrentarse a nuevas formas de conceptualizar y comunicar el género. Así, cuestiones como los estereotipos que se asocian a las profesiones tradicionalmente "masculinizadas" o "feminizadas", las estrategias de que se vale el lenguaje inclusivo o cómo reflejan los diccionarios estos sesgos de género son algunas de las cuestiones que se debatirán durante el simposio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La iniciativa responde al creciente interés por el estudio del género y, sobre todo, a la necesidad de reunir en un mismo espacio perspectivas distintas bajo el propósito común de avanzar en la comprensión de cómo se conceptualiza el género en las lenguas y cómo estas responden y se adaptan a una realidad cambiante. En este sentido, el encuentro abarcará áreas de estudio diversas como la sociolingüística, la psicolingüística, el análisis del discurso o la lingüística de corpus.

El programa incluye, además, dos conferencias plenarias a cargo de destacadas especialistas. La profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Elena de Miguel Aparicio, experta en lexicología y semántica, inaugurará el simposio con la conferencia 'Desafíos y paradojas del lenguaje inclusivo: cambios en el mundo, la norma y la lengua'. Por su parte, Virginia Acuña Ferreira, del Instituto de Investigación Lingua y Universidade de Vigo, especialista en sociolingüística y estudios de género, ofrecerá la conferencia de clausura 'Construyendo feminidades normativas y transgresoras entre jóvenes veinteañeras: prácticas discursivas y dinámicas de género en la conversación entre amigas'.

Con esta propuesta el simposio aspira a impulsar nuevos caminos de investigación sobre el género como fenómeno lingüístico y social y a convertirse en un lugar de encuentro para especialistas e investigadores procedentes de distintos ámbitos de la lingüística.

Las sesiones se desarrollarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León y toda la información sobre el programa puede consultarse en la página web oficial del simposio, https://siaaeg1.wixsite.com/siaaeg1.