La factoría de Renault en Valladolid alcanza los 2,5 millones de Captur producidos

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La factoría de Valladolid de Renault Group ha producido la unidad 2,5 millones del modelo Captur desde que comenzara su fabricación en febrero de 2013, con lo que alcanza un nuevo hito en la historia de la marca del rombo, ha señalado la compañía.

Con una orientación internacional, el 90 por ciento de la producción de Renault Captur fabricado en Valladolid se exporta a 47 mercados ubicados en cuatro continentes, consolidando así su éxito global, han informado a Europa Press fuentes de la marca.

Las tres factorías de Renault Group en España (Valladolid, Palencia y Carrocerías), forman el Polo de Hibridación del Grupo, produciendo cinco de los siete modelos híbridos de la marca (Captur, Symbioz, Austral, Espace y Rafale). En 2024 produjeron el 50 por ciento de los vehículos híbridos vendidos por el Grupo a nivel mundial.

Los empleados de la factoría de Valladolid han celebrado este nuevo hito con la construcción de la unidad 2,5 millones. Se trata de un Renault Captur full hybrid E-Tech full equipado con el motor híbrido de 160 CV, más potente y eficiente. Esta unidad se ha configurado en versión esprit Alpine y color rojo deseo con techo negro brillante.

El director de la factoría de Valladolid, Diego Paulini, junto a trabajadores de todos los talleres y miembros del Comité de Dirección de la factoría, ha celebrado la producción de la emblemática unidad.

"Es una gran satisfacción ser testigos del éxito de Renault Captur, que junto con Symbioz aúnan los esfuerzos y el saber hacer de todas las personas que trabajan día a día en la factoría de Valladolid. Debemos sentirnos muy orgullosos, y continuar trabajando para seguir manteniendo nuestra competitividad, ofreciendo productos de máxima calidad a nuestros clientes", ha asegurado.

EXCLUSIVA MUNDIAL

La factoría de Valladolid, que produce diariamente más de 1.000 unidades de los modelos Captur y Symbioz en versiones full hybrid E-Tech, myld Hybrid, gasolina para ambos modelos y GLP para Captur, se ha transformado a lo largo de los años para producir, en exclusiva mundial, un modelo pionero que fue el primer modelo bitono de la marca y que actualmente se ofrece con siete colores de carrocería y tres de techo consiguiendo una diversidad de 17 combinaciones.

El modelo "triunfa" en España, ha apuntado Renault, ya que Captur ha sido el vehículo de la marca más vendido en el primer semestre a particulares, y también lo hace en el exterior, con un 90 por ciento de la producción de Renault Captur exportada desde Valladolid a 47 destinos ubicados en cuatro de los cinco continentes.

En un entorno que cambiante, Renault Group ha apuntado que está transformando su industria y por ello la digitalización y la Inteligencia Artificial se han instalado en las factorías del Polo Manufacturing Iberia de Renault Group con proyectos como Plant Connect, que estructura e interpreta en torno a tres millones de datos por minuto, controlando el proceso end-to-end, con el objetivo de ser más eficaces, rápidos y por lo tanto más competitivos.

El cliente de la unidad 2,5 millones ha elegido una motorización full hybrid E-Tech, ya que los vehículos híbridos representan el 44 por ciento de las ventas de turismos de la marca (frente al 18 por ciento de la cuota de híbridos del mercado español). Renault es la segunda marca que más vehículos híbridos vende en España y en Europa con 750.000 vehículos full hybrid E-Tech en los últimos cinco años.

El motor full hybrid E-Tech de 160 CV, equipado con un motor de 1,8 l de cuatro cilindros y una batería de 1,4 kWh, es más potente y reactivo mientras consume menos combustible y reduce sus emisiones a 98 g de CO2/km. Además, puede circular en modo eléctrico hasta el 80 por ciento del tiempo en ciudad, sin necesidad de enchufe, y con una reducción del consumo del 40 por ciento.

Para los clientes que han elegido un vehículo hibrido, los motores full hybrid E-Tech ofrecen alguna de las ventajas de la motorización eléctrica como arranque silencioso, conducción 100 por 100 eléctrica a bajas velocidades en ciudad y periferia y regeneración de la batería en las fases de deceleración y frenado para un mayor placer de conducción.