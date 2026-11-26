VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid celebrará del 26 al 29 de enero de 2027 la novena edición de Agraria, un certamen profesional protagonizado por la maquinaria agrícola y los servicios para el sector primario. De nuevo, el área de exposición ocupará la totalidad de la superficie cubierta del recinto y espacios al aire libre hasta sumar más de 30.000 metros cuadrados.

Agraria ofrecerá a los visitantes una heterogénea oferta comercial presentada por fabricantes, importadores y distribuidores de todo tipo de maquinaria, equipos y servicios para la agricultura.

En este sentido, el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, subraya que uno de los objetivos como organizadores es "ofrecer diversidad de contenidos, de modo que los visitantes de Agraria encuentren soluciones para diferentes cultivos, no solo para los mayoritarios; y esta novena edición será un ejemplo de ello".

Los visitantes encontrarán en Agraria grandes máquinas y también toda la gama de equipos y aperos necesarios en una explotación agropecuaria; semillas, protección de cultivos, regadío, energía, soluciones tecnológicas para la agricultura de precisión aparecen también en el "catálogo real" de la feria.

Entre las nuevas empresas participantes figuran fabricantes y distribuidores de equipos para preparación de suelo, siembra, recolección, manipulación y transporte, recambios, monitorización de cultivos, generación de energía, hilos agrícolas, digitalización de regadíos, eficiencia energética, nutrición vegetal, etc., en definitiva, una completa gama de referencias para los profesionales del sector primario.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

"La doble hélice del ADN de Agraria entrelaza dos elementos inseparables para nosotros: la dimensión comercial y la divulgación, el intercambio de conocimiento", explica Alberto Alonso. El segundo capítulo se desarrolla en torno al programa de conferencias y mesas redondas organizado en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria.

"Cielo, agua y suelo: claves para la rentabilidad agrícola" es el título de estas charlas que contarán, entre otros expertos, con el profesor Emilio Gil Moya, de la Universidad Politécnica de Catalunya, quien hablará sobre los retos de la conectividad en la agricultura, el miércoles 27 de enero.

Ese mismo día tendrá lugar también la entrega del II Premio Agraria, que distingue los mejores trabajos fin de máster en Ingeniería Agronómica defendidos en los dos últimos años en las universidades españolas. Está organizado en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos de España.

Opta a este galardón un total de 18 trabajos que abordan actuaciones como la construcción de explotaciones agroganaderas, proyectos de cultivos, protección de suelos, sistemas de regadío, cultivos hidropónicos o estudios de carácter medioambiental, biodiversidad de paisajes o análisis de aguas en África.