Cartel de 'La flauta mágica' de Mozart, que la compañía Ópera 2001 pondrá en escena este jueves en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de Artes Escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural subirá a las tablas del Auditorio Ciudad de León este jueves a las 20.00 horas el espectáculo lírico 'La flauta mágica', de Wolfgang Amadeus Mozart.

La compañía Ópera 2001 es la encargada de la puesta en escena de esta obra en dos actos, con libreto en alemán de Emmanuel Schikaneder, una versión original en alemán con sobretítulos en español incluida además en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea.

Esta producción de 'La flauta mágica' está libremente inspirada en la serie 'Stargate', con una ambientación que fusiona el antiguo Egipto con elementos de ciencia ficción. La escena está llena de personajes también fantásticos que, por el mero hecho de atravesar el mágico umbral, recorren distintas épocas: tiempos arcaicos con monstruos prehistóricos, Edad Media con el arte barroco o a seres procedentes de un futuro lejano imaginario.

Las direcciones musical, escénica y artística recaen en Martin Mázik, Alessandro Idona y Luis Miguel Laiz respectivamente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'La flauta mágica' ('Die Zauberflöte') de Mozart narra las aventuras del príncipe Tamino y el pajarero Papageno, quienes deben rescatar a Pamina. El príncipe Tamino, perseguido por una serpiente gigante, se adentra en el bosque para tratar de huir, pero ha entrado en el reino de la Reina de la Noche sin saberlo. Allí llegará a un acuerdo con la reina para tratar de conseguir la mano de su hija a cambio de que la libere del secuestro en la que la tiene sometida Sarastro.

Tamino, acompañado de Papageno, se dispondrá a salvar a su amada, pero al llegar al reino de Sarastro el captor se da cuenta que la realidad es otra y decide quedarse allí al lado de su amada y lejos de la reina.

Descubre que Sarastro no es malvado, sino un sabio que protege a Pamina de su madre, la Reina de la Noche. Para quedarse y pertenecer al templo de los sabios, habrá de pasar una serie de pruebas que logrará superar. Finalmente, los dos amantes se unirán para siempre mientras que su malvada madre será derrotada definitivamente.