VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Castilla y León ha apostado este jueves por impulsar un Plan de Trabajo Garantizado dotado con una inversión estatal del 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para cubrir 1,7 millones de empleos con salarios dignos en zonas despobladas y combatir así el abandono institucional y económico del medio rural.

Según ha informado la formación a través de un comunicado, esta propuesta persigue un doble objetivo: realizar trabajos necesarios para proteger el medio natural, cuidar el territorio y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, así como combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión social.

En concreto, el plan contempla que el Estado garantice una renta regulada a las personas participantes mientras desarrollan funciones socialmente necesarias, útiles para la comunidad y vinculadas a la protección y mejora del entorno.

De este modo, se reforzarían las tareas de cuidado y mantenimiento del monte, se complementaría el operativo público de prevención y extinción de incendios, se mejorarían las infraestructuras municipales y comarcales y se abordaría la restauración de los montes dañados por el fuego.

Desde Frente Amplio CyL han criticado que, bajo una falsa defensa de la libertad, la derecha promueve la desregulación y la eliminación de garantías y derechos conquistados, unas políticas que, a su juicio, exponen al medio rural, facilitan su saqueo y perjudican especialmente a las pequeñas explotaciones frente a las grandes empresas, al favorecer un modelo que concentra beneficios mientras debilita el tejido productivo local.

Frente a quienes pretenden retirar al Estado y "dejar nuestros recursos, nuestro medio ambiente y nuestras condiciones de vida a merced del mercado", la coalición reivindica un Estado que asuma responsabilidades, intervenga y dedique recursos para garantizar derechos, proteger el territorio y asegurar el futuro de los pueblos y comarcas mediante la inversión pública y la responsabilidad de las administraciones.

En este sentido, han remarcado que los incendios forestales constituyen una de las expresiones más dramáticas del abandono que atraviesa el medio rural.

"No podemos limitarnos a reaccionar cuando el fuego ya está arrasando nuestros montes y amenazando a nuestros pueblos. La prevención, el cuidado del territorio y la restauración ambiental requieren planificación, empleo público y recursos estables", ha afirmado Carlos Serrano.

Por último, Serrano ha sostenido que no se trata únicamente de combatir los incendios, sino de construir un modelo de desarrollo rural que cuide el territorio, genere empleo, garantice ingresos, fije población y combata las desigualdades.

"Queremos que vivir en nuestros pueblos vuelva a ser una opción con futuro", ha concluido.