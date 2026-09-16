Fromago abre mañana sus puertas en Zamora con 82 catas de queso, ponencias y un programa que suma 200 propuestas

Sara Fregenera y Víctor de la Parte durante la presentación de Fromago. - EUROPA PRESS

ZAMORA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fromago abre mañana sus puertas en Zamora con 82 catas de queso, nueve degustaciones, actividades infantiles, espectáculos y con un programa que suma 200 actividades.

Para incrementar el éxito de las dos ediciones anteriores de Fromago, los organizadores han preparado un programa cargado de actividades, muchas de ellas novedosas, que se desarrollará desde mañana, jueves 17 de septiembre, al domingo 20.

Durante cuatro días se sucederán degustaciones de queso, pero también de productos zamoranos "de calidad", como ha asegurado el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, así como talleres infantiles, pasacalles y espectáculos, como el de drones que iluminará el cielo de la capital zamorana el sábado por la noche; concursos al Mejor Fromelier, la Mejor Tabla de Quesos de Hostelería y la Mejor Tarta de Queso.

Asimismo, se han programado ponencias dirigidas a los profesionales del sector lácteo, y catas que ya han colgado el cartel de 'completo' antes de empezar.

López de la Parta ha apuntadi que esta tercera edición de Fromago "va a romper todas las estadísticas de presencia" y va a consolidarse "no sólo como la feria del queso más importante del sur de Europa, sino la feria en torno al queso más importante de todo el continente europeo".

La Diputación de Zamora ha instalado un expositor del Patronato de Turismo en la Plaza de Viriato, donde ofrecerán información turística a los visitantes que se acerquen a la feria, especialmente sobre patrimonio, naturaleza y todos los planes que pueden llevarse a cabo en la provincia.

"Un expositor centrado en la cultura, la tradición y lo que históricamente han representado para la provincia los ganaderos, los productores de lana y la industria del queso", como ha afirmado el diputado, donde se ofrecerán talleres sobre los de manteos o alfarería para realizar utensilios típicos, además de los dirigidos a los más pequeños.

Asimismo, habrá degustaciones gratuitas en el espacio de la Diputación dedicado a 'Zamora es Calidad', con sus dos marcas, 'Alimentos de Zamora' y 'Exquisiteza' que tendrán lugar todos los días de la feria con capacidad para 300 personas, a las 13.30 y 19.30. Serán degustaciones con productos y elaboraciones "muy sugerentes" a cargo de la Escuela de Hostelería del CIFP de Zamora.

Dentro del apartado cultural, el vicepresidente ha dado cuenta de las actuaciones en la Plaza de la Catedral y así el jueves, a las 21.00, el concierto inaugural 'Versos con queso', con Luis Santana y Luis Merlo; el viernes 18, a las 21.30, Asamblea de los Muertos, a cargo de Capitonis Durii; el sábado 19, a las 21.15, un concierto de Luis Pedraza.

El sábado al anochecer también llegará el broche de oro con un espectáculo de 300 drones que iluminarán el cielo de la capital zamorana con un programa hecho en exclusiva para Fromago.

Por su parte, la presidenta de la escuela internacional de Industrias Lácteas (eilza), Sara Fregeneda, ha indicado que algunas de las actividades "han colgado ya el cartel de completo".

Asimismo, Fregeneda ha hecho un repaso a las principales actividades, con 82 catas y degustaciones, 66 de ellas guiadas por queserías que participan en Fromago, nueve degustaciones de productos de la tierra -incluidas las organizadas por la Diputación-, 3 showcookings en el escenario de Claudio Moyano y las cuatro galerías del queso que estarán abiertas de 11.00 a 15.00 y de 17.00 hasta el cierre de la feria.

En el Atrio de la Catedral, habrá cuatro catas importantes, todas ellas con las entradas agotadas y el viernes, a las 17.45, habrá una masterclass a cargo de uno de los afinadores más importantes del mundo: el francés Roland Barthelemy.

También tienen un "papel relevante" las 22 ponencias profesionales, en las que se analizarán temas tan importantes para el sector lácteo como el relevo profesional, el bienestar animal o el bienestar del ganadero, además de la dirigida por Diego Canga, representante de la Comisión Europea.

Asimismo, habrá más de 30 actividades dirigidas a los niños, cuya inscripción se irá abriendo 48 horas antes de cada taller. Tanto en el caso de las actividades infantiles como en el resto, los interesados podrán registrarse de forma telemática a través de las redes sociales, el grupo de whatsapp y la web de Fromago y los QR que están en las carpas y en el Atrio.

Para 'amenizar' la feria, más de 50 espectáculos, y los concursos, como el viernes en el Teatro Ramos Carrión con la entrega de los Premios 'Cincho', unos de los más prestigiosos del sector quesero, o los organizados con motivo de Fromago.

El jueves por la tarde y viernes, mañana y tarde, en el Palacio de la Encarnación, el concurso al Mejor Maestro Fromelier de España, la Mejor Tabla de Quesos de Hostelería y la Mejor Tarta de Queso.

Por supuesto, los túneles del queso, donde los amantes del queso pueden deleitarse con el mejor producto del mercado, pero donde también, y como novedad, se han organizado catas guiadas "personalizadas", para probar seis quesos guiados por un maestro quesero a un precio de 20 euros por persona. Se desarrollarán durante los cuatro días de la feria a las 12.00, a las 14.00 y a las 20.00.

Para estar al día, la organización irá ofreciendo información por todos los canales on line de Fromago, como la web, las redes sociales y las comunidades virtuales, o la megafonía, dispuesta a lo largo de los tres kilómetros de recorrido de la feria.