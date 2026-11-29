Archivo - Proyecto OET Durius. - FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL - Archivo

VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María la Real celebrará el evento final del proyecto europeo Observatorio Ecológico Transfronterizo del Duero (OET Durius) el próximo jueves, 3 de diciembre, en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (Ideva).

Esta iniciativa de cooperación entre España y Portugal ha trabajado durante los últimos tres años para conocer, proteger y mejorar la conectividad ecológica del río Duero entre ambos países, según ha trasladado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada, que comenzará a las 9.00 horas, tiene como objetivo compartir los resultados obtenidos en un territorio transfronterizo de cerca de 200.000 hectáreas, que abarca las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca, así como las regiones portuguesas de Trás-os-Montes y Douro.

Entre los avances destacan la elaboración de mapas de conectividad ecológica para especies como el lince ibérico, el lobo o la nutria, la identificación de áreas prioritarias para la conservación y el análisis de la relación entre despoblación, transformación del paisaje y pérdida de biodiversidad.

Otro aspecto destacado de la jornada será la presentación del nuevo Observatorio Ecológico Transfronterizo, una plataforma digital diseñada para facilitar el acceso a información ambiental actualizada sobre el corredor Duero-Douro.

Además, la iniciativa se completa con la Estrategia de Infraestructura Verde Transfronteriza, que propone actuaciones para mejorar la conectividad ecológica y la gestión coordinada de los recursos naturales a ambos lados de la frontera.

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES

De esta forma, el encuentro reunirá a investigadores, administraciones públicas, entidades ambientales y agentes del territorio para reflexionar sobre los retos de futuro de la biodiversidad y la conservación, además de explorar nuevas oportunidades de colaboración entre España y Portugal.

El programa incluirá la participación de representantes de la Universidad de Salamanca, Palombar, CCDR-N y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otras entidades.

Asimismo, la asistencia es gratuita, previa inscripción, a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1xDQLA8l7syLHnhvNM-8yqyLl5pe....