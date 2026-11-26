SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Economía y Hacienda de Soria ha adjudicado 19 de los 20 lotes de fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que han salido a subasta pública este jueves en la provincia de Soria.

La subasta ha concluido con la adjudicación del 95 por ciento de los lotes incluidos en la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de octubre, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los terrenos ofertados se encuentran en ocho municipios de la provincia: Almazul, Estepa de San Juan, Fuentelmonge, Magaña, Oncala, El Royo, San Pedro Manrique y Tardelcuende. San Pedro Manrique concentraba diez de los veinte lotes, principalmente en las localidades de Palacio de San Pedro y Ventosa de San Pedro.

La convocatoria contemplaba cuatro subastas sucesivas para cada lote, con tipos de licitación progresivamente inferiores en caso de que los terrenos no resultaran adjudicados en las fases anteriores.

El único lote que ha quedado desierto es el número 1, integrado por dos fincas rústicas situadas en Mazaterón, localidad perteneciente al término municipal de Almazul.

De acuerdo con la descripción recogida en la resolución publicada en el BOE, Cañada Molina es una finca rústica de 5.460 metros cuadrados, correspondiente a la parcela 44 del polígono 6. Referencia catastral: 42033D006000440000HP.

Humbriazo por su parte, es otra finca rústica de 15.220 metros cuadrados, correspondiente a la parcela 398 del polígono 5. Referencias catastrales: 42033D005103980000HW, 42033D005203980000HF y 42033D005303980000HE.

Ambas fincas están inscritas en el Registro de la Propiedad número 2 de Soria y suman una superficie de 20.680 metros cuadrados (2,068 hectáreas).

El conjunto de los dos terrenos puede adquirirse mediante el procedimiento de adjudicación directa por un importe de 3.238 euros, correspondiente al tipo de licitación de la cuarta y última subasta. El precio inicial del lote ascendía a 5.271 euros.

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las personas interesadas en adquirir estas dos fincas no tendrán que participar en una nueva subasta, sino que podrán presentar directamente su oferta ante la Delegación de Economía y Hacienda de Soria.

El plazo para solicitar la adjudicación directa se ha abierto hoy, una vez finalizado el acto público de la subasta, y se prolongará durante un año, hasta el 26 de noviembre de 2027, salvo que el lote resulte adjudicado con anterioridad.

La adjudicación se realizará a favor de quien primero presente su oferta a través del Registro de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, siempre que vaya acompañada del justificante de constitución de la garantía exigida.