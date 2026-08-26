Hereu destaca el "papel estratégico" de Salamanca "en la España del turismo sostenible"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la Catedral de Salamanca, a 26 de agosto de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este miércoles el "papel estratégico" de la ciudad de Salamanca "en la España del turismo sostenible", un contexto en el que se enmarcan las actuaciones realizadas en la Catedral.

Hereu ha visitado estas intervenciones, ejecutadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística financiado por su departamento, y ha expresado su "placer" por estar en la ciudad y ser recibido con hospitalidad por el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno.

Sobre las actuaciones, el titular de Turismo ha explicado que su departamento trabaja sobre "dos grandes motores económicos", la industria y el turismo, y que ambos muestran "un enorme crecimiento económico en un contexto internacional difícil".

En este sentido, ha puesto en valor las actuaciones de modernización del conjunto, al que se han añadido nuevos espacios visitables, recursos expositivos y propuestas audiovisuales inmersivas, así como la principal novedad de la rehabilitación y la apertura al público del espacio bajocubierta, que permite al visitante descubrir una de las zonas más desconocidas del conjunto catedralicio.

"En este caso venimos a visitar un proyecto en el que hemos invertido 3,5 millones de euros y aquí se puede observar el resultado: la mejora y la preparación para los ciudadanos de Salamanca y para quienes nos visitan, poniendo al día una belleza como es la Catedral de Salamanca", ha manifestado al respecto.

Por otra parte, Hereu ha defendido que en materia de turismo España debe apostar por "la calidad más que por la cantidad", con destinos desestacionalizados, diversificados y digitalizados. En ese modelo, Salamanca, ha dicho, "es un tesoro por su historia y su patrimonio".

"Tenemos que dar a conocer esta maravilla al mundo. Invertir en calidad es invertir en la triple sostenibilidad: ambiental, social y económica", ha apostillado.

Por otro lado, el ministro ha destacado la inversión estatal en la provincia salmantina y ha citado el caso de la empresa Dulca, a la que el Gobierno ha destinado más de nueve millones de euros para su modernización.

Posteriormente, Hereu ha visitado la actuación, que también forma parte del mismo PSTD, llevada a cabo en la Fonda Veracruz, una obra que ha permitido la recuperación y adaptación de este edificio del siglo XIX para su uso como centro de acogida, información y dinamización cultural.

En total, el Gobierno ha destinado a Castilla y león más de 232 millones de euros de inversión para hacer realidad 125 proyectos de sostenibilidad turística, así como otras actuaciones en materia de turismo relacionadas con la digitalización, la diversificación o el patrimonio histórico de uso turístico.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, presente en la visita, ha destacado que "el turismo es una fuente muy importante de generación de actividad económica" en la ciudad y ha recordado que Salamanca registró "récord de pernoctaciones y viajeros en 2025", así como ha incidido en que los datos de 2026 "van por muy buen camino".

Rodríguez ha explicado que el Ayuntamiento mantiene "un esfuerzo constante para la promoción de la ciudad como un destino turístico de excelencia y calidad", al poner en valor el patrimonio como uno de sus principales activos.

Sobre las actuaciones visitadas, ha detallado que la intervención en la Catedral ha permitido ampliar espacios, especialmente el bajo cubierta.