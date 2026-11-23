SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja las iglesias medievales de San Miguel de Quintanas y de Santa Águeda, ambas situadas en el término municipal de Carbonero el Mayor (Segovia), debido a su grave estado de deterioro y al riesgo de desaparición de sus restos.

Los dos templos, de propiedad privada y sin protección legal específica, se construyeron entre los siglos XII y XIII, constituyen algunos de los últimos vestigios de antiguos núcleos de población que desaparecieron entre los siglos XVI y XVII y presentan importantes daños estructurales derivados del abandono y de posibles expolios.

La iglesia de San Miguel de Quintanas, conocida popularmente como El Paredón de San Miguel y ubicada a unos 630 metros del Santuario del Bustar y a 300 metros del río Pirón, formaba parte del antiguo pueblo de Quintanas, cuya primera referencia documental data de 1204 y que quedó despoblado entre finales del siglo XVI y principios del XVII.

Actualmente solo se conservan la cabecera, el muro sur y un pequeño tramo del muro norte, que sufren pérdida progresiva de piedras y lajas de pizarra, inclinación de paredes y profundas grietas en el ábside que amenazan con provocar su derrumbe, además de agujeros en su interior con restos óseos visibles por posibles expolios.

Por su parte, la iglesia de Santa Águeda, un templo de arquitectura románica de ladrillo situado en el antiguo poblado de Temerosillo o Temeroso de Santa Águeda, junto al río Cega y documentado por primera vez en 1210, presenta un avanzado estado de deterioro tras décadas de abandono y sustracción de materiales. Los escasos restos de su cubierta abovedada y de su espadaña tienen un riesgo inminente de desprendimiento, mientras que el derrumbe de uno de sus antiguos accesos ha abierto una gran brecha en el muro norte.

Ante esta situación, la asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha advertido de la necesidad de intervenir con urgencia para consolidar las estructuras que aún permanecen en pie, evitar nuevos desprendimientos, frenar los expolios y garantizar la seguridad de los visitantes. Asimismo, ha señalado que la recuperación de ambos enclaves permitiría preservar la memoria de estos antiguos poblados y fomentar el turismo rural, cultural y de naturaleza en torno al río Pirón, el Santuario del Bustar y La Senda del Ayer.

Con estas dos nuevas inclusiones, la Lista Roja de Hispania Nostra alcanza los 34 bienes patrimoniales en riesgo en la provincia de Segovia y suma un total de 460 en Castilla y León. Por provincias de la comunidad autónoma, Palencia encabeza la relación con 87 elementos, seguida de Burgos (78), León (64), Salamanca (58), Soria (42), Zamora (39), Valladolid (37), Segovia (34) y Ávila (21).