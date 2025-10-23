Horse y los sindicatos firman el acuerdo de base del primer convenio, que la empresa considera "equilibrado y positivo"

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

L a dirección de Horse Powertrain Spain ha firmado con los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y SCP, mayoritarios en la mesa de negociación, el acuerdo de base para el primer convenio colectivo de la compañía.

La dirección de la empresa, en un comunicado, ha expresado su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo equilibrado y positivo para el conjunto de los empleados y el futuro de la empresa en España.

"Este acuerdo supone, por un lado, una mejora sustancial de las condiciones de los empleados en aspectos clave como la remuneración, el empleo y la conciliación familiar, entre otros", ha señalado.

Por otro, ha apuntado que abre la puerta a la posibilidad de nuevas inversiones en las plantas y en el centro de I+D de Horse Powertrain en España, "consolidando el compromiso de la compañía con su desarrollo industrial y tecnológico en el país".

La dirección de la empresa ha agradecido el "esfuerzo" y la "colaboración" de todas las partes implicadas en el proceso de negociación y ha celebrado "que el diálogo y el entendimiento sean la base sobre la que se construya el futuro de Horse en España".

Tras la firma de este acuerdo, se elaborarán los textos definitivos del convenio colectivo para su tramitación legal y publicación del mismo.