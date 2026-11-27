VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el Sindicato Médico Unido (SMU) --en una convocatoria a nivel nacional-- ha tenido un seguimiento medio del cinco por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del seis por ciento en Atención Hospitalaria (257 profesionales en huelga) y del tres por ciento en Atención Primaria (82 en huelga), detalla la Consejería a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 339 facultativos de los 6.449 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,72 por ciento, 5 médicos en huelga; Burgos, 6,64 por ciento, 55 en huelga; León, 13,03 por ciento, 141; Palencia, 2,66 por ciento, 10 médicos; Salamanca, 1,57 por ciento, 20 facultativos; Segovia, 4,09por ciento, 16; Soria, 2,46 por ciento, 5; Valladolid, 4,7 6por ciento, 79 médicos; y Zamora, 2,29 por ciento, 8 médicos en huelga.