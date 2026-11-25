El Centro Cívico de Valdefresno ha acogido este miércoles el acto institucional en León con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico de Valdefresno ha acogido este miércoles el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde los representantes han unido sus voces en un compromiso colectivo contra la desiguadad estructural que persiste en la sociedad.

El acto ha contado con la presencia de representantes de la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno, la Universidad de León, el Ayuntamiento de León y el Consistorio de Valdefresno.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ha iniciado la lectura del manifiesto, en el que se ha expresado el compromiso colectivo e institucional con la defensa de los derechos humanos, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la erradicación de todas las formas de violencia machista.

"Las instituciones públicas de León nos unimos en una sola voz para condenar con firmeza todas las formas de violencia contra las mujeres", ha resaltado Álvarez Courel, quien ha dejado claro que la violencia contra las mujeres constituye "una grave vulneración" de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad estructural que persiste en la sociedad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"RESPUESTA FIRME, COORDINADA Y SOSTENIDA"

"No es un problema privado ni una cuestión que afecte únicamente a quienes la sufren directamente: es una realidad que nos interpela como sociedad y que exige una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo", ha agregado el presidente provincial, que ha detallado que la Diputación de León, desde su compromiso con la igualdad de oportunidades en el conjunto de la provincia, presta especial atención a la realidad del medio rural y a las dificultades que pueden encontrar las mujeres para acceder a los recursos de atención y protección.

Ello se materializa mediante el Programa de Mujer y junto a los Centros de Acción Social, con lo que se contribuye a acercar las políticas de igualdad a los municipios de menos de 20.000 habitantes. "Vivir en un entorno rural no puede suponer una limitación para ejercer los derechos, recibir atención o acceder a los recursos necesarios para vivir una vida libre de violencia", ha destacado Álvarez Courel.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha subrayado que "detrás de cada cifra hay una mujer, una historia de sufrimiento, una vida condicionada por el miedo y, en demasiadas ocasiones, una oportunidad arrebatada de vivir en libertad". "Cada asesinato, cada agresión y cada situación de violencia nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para garantizar que todas las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida con seguridad, autonomía, dignidad y justicia", ha añadido.

"QUE NINGUNA MUJER TENGA QUE VIVIR CON MIEDO"

Por su parte, Héctor Alaiz ha expuesto que la protección de las víctimas, la prevención, la colaboración entre administraciones y el cumplimiento efectivo de las medidas de protección constituyen "pilares fundamentales" para avanzar hacia una sociedad en la que "ninguna mujer tenga que vivir con miedo". "Es imprescindible que todas las mujeres encuentren una respuesta eficaz ante la violencia, que sus denuncias sean atendidas y que cuenten con garantías de seguridad y protección", ha agregado.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León, María José Vieira Aller, ha subrayado que la prevención comienza con la educación, por lo que resulta necesario promover desde la infancia relaciones basadas en el respeto, la libertad, la igualdad y la corresponsabilidad; desmontar los estereotipos sexistas; identificar las conductas de control y dominación, así como fomentar modelos de convivencia que rechacen cualquier forma de violencia.

"En este 25 de noviembre hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que sumen sus voces y sus actuaciones a una causa que nos concierne a todas y a todos", ha apuntado la concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, que ha señalado durante su intervención que la igualdad no puede construirse mientras exista violencia contra las mujeres porque ninguna tradición, creencia o circunstancia puede justificar la vulneración de sus derechos.

GARANTIZAR UNA RESPUESTA ADECUADA

Por último, el alcalde de Valdefresno, Carlos Gutiérrez, ha transmitido a las mujeres que sufren violencia el mensaje de que no están solas. "La violencia nunca es responsabilidad de quien la sufre. Existen recursos y profesionales dispuestos a escuchar, proteger y acompañar", ha añadido el regidor, y ha detallado que pedir ayuda es un derecho, mientras que garantizar una respuesta adecuada constituye una obligación por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad.

El acto oficial del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ha contado con varias actuaciones musicales, la lectura del nombre de todas las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y un minuto de silencio por todas ellas.

Además de las autoridades que han intervenido en la lectura del manifiesto, también han asistido, entre otros, los vicepresidentes Roberto Aller, Ana Arias y Luis Alberto Arias y los diputados José Pellitero, Octavio González, Patricia Martínez, Francisco Javier Álvarez, Javier Salgado, Irene González, Emilio Martínez, Sara Fernández.