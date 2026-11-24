Fundación Sierra Pambley, en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León (ULE)celebrará este jueves la última conferencia del VI Seminario Diálogos y Debates sobre la Edad Media, dedicado en la presente edición a la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías al patrimonio medieval.

La sesión tendrá lugar a las 20.00 horas en la Fundación Sierra Pambley con entrada libre hasta completar aforo, y contará con la participación del profesor Mario Alaguero Rodríguez, que ofrecerá la conferencia titulada 'Divulgación de la Historia medieval a través de la recreación digital'.

La ponencia abordará las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales para acercar la Historia medieval al público mediante su recreación y divulgación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta última sesión, el seminario pone fin a una nueva edición de este ciclo de encuentros, organizado por el Instituto de Estudios Medievales de la ULE en torno a los retos y oportunidades que plantean las nuevas tecnologías para el conocimiento y la difusión del patrimonio medieval.