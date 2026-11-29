VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través del programa CyL Digital, continúa durante el mes de diciembre su oferta gratuita de capacitación tecnológica con 156 actividades formativas presenciales dirigidas a personas de distintas edades y niveles de conocimiento.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Banco Santander y Fundación Uceif desde hace más de cuatro años, tiene como objetivo favorecer la autonomía digital, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y contribuir a reducir la brecha digital en el conjunto de la Comunidad, según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, por provincias, las 156 actividades presenciales se distribuyen en Ávila (22), Burgos (18), León (25), Palencia (13), Salamanca (16), Segovia (12), Soria (16), Valladolid (22) y Zamora (12).

La programación se impartirá en los nueve Espacios CyL Digital de la Comunidad, donde se reunirán actividades de iniciación al uso del ordenador y del teléfono móvil, junto con cursos para mejorar el manejo de herramientas ofimáticas como Word y Excel, aplicaciones de Google y servicios de almacenamiento en la nube.

Además, el programa incluye propuestas para entrenar la memoria mediante las nuevas tecnologías, organizar viajes por Internet y sacar mayor partido a las aplicaciones de uso cotidiano.

Asimismo, la educación financiera forma parte de la oferta con talleres sobre ahorro e inversión en la era digital, financiación y seguridad, así como actividades que se complementan con cursos sobre banca online, gestión de las finanzas personales mediante Excel e inteligencia artificial, y recomendaciones para realizar pagos seguros por Internet.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial ocupa un lugar destacado en la programación de talleres para aprender a utilizar ChatGPT y Gemini, crear y editar contenidos audiovisuales, configurar asistentes personalizados y formular instrucciones para obtener mejores respuestas de estas herramientas.

La oferta formativa incluye, además, cursos orientados a facilitar las gestiones electrónicas con la Administración pública, el uso del certificado digital y el sistema Cl@ve, el manejo de Sacyl Conecta y la solicitud de la tarjeta de transporte gratuita Buscyl.

Entre las 156 propuestas se suman actividades sobre ciberseguridad, búsqueda de empleo y aplicaciones tecnológicas dirigidas al sector agrícola y ganadero.

Con motivo del periodo navideño, la programación incorpora propuestas relacionadas con la robótica educativa, el diseño y la impresión 3D, y el aprendizaje de competencias digitales a través de videojuegos como Minecraft, para acercar la tecnología a los más jóvenes de una forma práctica y lúdica.

Entre las propuestas figuran también talleres intensivos de corta duración, bajo la denominación 'CyL en acción', destinados a resolver necesidades concretas del día a día, como llevar el DNI en el móvil, conservar fotografías, crear infografías con Canva o prevenir estafas en Internet.

FORMACIÓN ONLINE y TUCERTICYL

La programación se completa con ocho actividades online sobre contenidos relacionados con las compras seguras por Internet, la digitalización de ideas mediante aplicaciones creativas, el manejo de Microsoft Access y Excel, la inteligencia artificial de Google con Gemini, la creación de presentaciones con Genially y la edición avanzada de imágenes con Photopea, además de pautas para navegar de forma segura por la red. La información sobre los cursos y las opciones de inscripción puede consultarse en 'www.cyldigital.es'.

De esta forma, la Junta mantiene su apuesta por el reconocimiento oficial de los conocimientos tecnológicos de la ciudadanía mediante tuCertiCyL, el sistema de certificación de competencias digitales de Castilla y León cofinanciado con fondos europeos Feder.

Durante el mes de diciembre se han programado, para acreditar las habilidades digitales adquiridas, 33 convocatorias de exámenes, de las cuales 20 corresponden al nivel básico y 13 al nivel medio, todas ellas en modalidad presencial.