Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazas en un parque de Las Delicias en el que se enfrentó a un menor de 15 años - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado la libertad para un hombre con 32 antecedentes policiales tras haber sido detenido como presunto autor de tres robos con fuerza cometidos durante la madrugada del 22 de noviembre en otros tantos establecimientos comerciales del barrio de La Rondilla, situados en un radio de unos 200 metros y con un mismo modus operandi.

Los hechos se produjeron de forma prácticamente consecutiva durante la noche del sábado al domingo, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el primer establecimiento, los autores forzaron la verja exterior y fracturaron el cristal de acceso para sustraer unos 30 euros de la caja registradora, mientras que en el segundo fracturaron el cristal de entrada y se llevaron un teléfono móvil y 530 euros en efectivo.

El tercer robo tuvo lugar sobre las 00.20 horas, cuando un vecino sorprendió a un hombre forzando la puerta de acceso de otro establecimiento.

El sospechoso huyó tras ser increpado sin llegar a entrar, aunque la tentativa provocó daños en varias lamas metálicas y en la chapa protectora de la puerta.

Las investigaciones permitieron relacionar los tres hechos por las coincidencias en el modus operandi y por su proximidad temporal y espacial.

La detención se produjo a primera hora de la tarde del pasado 24 de noviembre, cuando agentes de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de prevención de la delincuencia observaron en la vía pública al hombre investigado y comprobaron que se trataba del presunto autor de los tres robos. Los agentes procedieron entonces a su arresto.