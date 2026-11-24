Obras licitadas en la A-62. - MINISTERIO

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras para la mejora de la capacidad y funcionalidad unos 10,5 kilómetros de la autovía A-62, tramo que discurre entre los municipios de Simancas y Tordesillas, en la provincia de Valladolid.

Los trabajos, que han sido autorizados por un valor estimado de unos 112 millones de euros (IVA no incluido), se desarrollarán del kilómetro 140,5 al 151 de dicha autovía e incluirá un tercer carril entre ambos sentidos.

La Autovía A-62 de Castilla, Burgos-Frontera con Portugal (Fuentes de Oñoro) forma parte de la Red Transeuropea de Transporte y facilita la accesibilidad a todo el territorio nacional. Por ella circulan los principales flujos de viajeros y mercancías, formando parte de los principales itinerarios europeos de tráfico internacional, informa el Ministerio a través de un comunicado.

El objetivo de la actuación hoy autorizada es mejorar la movilidad, la funcionalidad y la seguridad viaria de la Autovía A-62 de Castilla, en el tramo entre Simancas y Tordesillas, mediante la construcción de un tercer carril, la reordenación de accesos y la remodelación de los enlaces existentes.

La longitud del tronco principal del tramo es de 10,5 kilómetros sobre los que se ha proyectado el ensanche de plataformas para disponer tres carriles básicos por sentido, la reordenación de accesos y la remodelación de los cuatro enlaces existentes en el tramo: enlaces de Velliza-Villamarciel, de San Miguel del Pino, de El Montico y el Enlace de interconexión de la Autovía A-62 con la Autovía A-6, con un nuevo diseño para el ramal del movimiento de conexión A-62/A-6 sentido Madrid en Tordesillas.

Asimismo, se ejecutarán cuatro pasos superiores, incluyendo un nuevo paso superior para uso agropecuario; una nueva estructura para paso inferior de fauna sobre el encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras.