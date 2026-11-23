Presentación de la marcha del Camino del Arlanza, en la sede de la Diputación de Burgos - DIP BURGOS

BURGOS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Camino Arlanza', la nueva ruta que se puede realizar en bici o caminando, celebrará del 5 al 8 de diciembre una marcha inaugural por etapas y relevos para recorrer los 162,9 kilómetros que unen Fuente Sanza, en Quintanar de la Sierra (Burgos), con Torquemada (Palencia), un itinerario senderista y cicloturista que conecta 21 municipios de ambas provincias.

La portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra, junto a la alcaldesa de Palacios de la Sierra, Raquel Mungía, y el presidente de 'ArlanzaTe', Rodrigo Barriuso, han presentado esta iniciativa que está impulsada por la plataforma comarcal ArlánzaTe junto con seis municipios.

Los seis municipios promotores de esta iniciativa son Quintanar de la Sierra, Palacios de la Sierra, Quintanilla del Agua y Tordueles, Lerma, Torrepadre y Peral de Arlanza, además de que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial a través de Sodebur.

La iniciativa propone un recorrido senderista y cicloturista de 162,9 kilómetros, desde Fuente de Sanza, en Quintanar de la Sierra (Burgos), hasta el municipio palentino de Torquemada, a través del territorio articulado por el río Arlanza por lo que discurre por paisajes serranos, bosques de ribera, campos de cultivo y localidades con un rico patrimonio arquitectónico, histórico, etnográfico y natural.

La actividad, denominada '¡ArlánzaTe! 2026. Elige tu tramo, juntos hacemos Camino Arlanza', propone completar colectivamente el trazado mediante cuatro etapas para bicicleta de montaña y diferentes tramos de senderismo, de modo que los participantes puedan incorporarse a una parte del recorrido, según han explicado en rueda de prensa loss promotores.

La convocatoria pretende dar a conocer el itinerario sobre el terreno, fomentar la participación de vecinos y visitantes y reforzar los vínculos entre los pueblos del valle a través de su patrimonio, sus paisajes y sus recursos culturales.

El recorrido se organiza en 22 tramos, nueve etapas senderistas y cuatro cicloturistas y esta iniciativa se plantea, según sus promotores, como una herramienta de cooperación territorial para generar oportunidades de desarrollo rural, más allá de la creación de una ruta turística.

Durante los últimos meses se ha completado una primera fase de señalización propia, con 66 flechas direccionales, ocho atriles interpretativos y siete cartelas patrimoniales. Estos 81 elementos permiten identificar el Camino sobre el terreno, cononcer los recursos locales y vincular el recorrido principal con otros caminos y rutas circulares del entorno.

A esta infraestructura se suma una plataforma digital en la que se pueden consultar las etapas, los mapas y los recursos turísticos, así como descargar los recorridos GPS para planificar las salidas. La señalización física y las herramientas digitales constituyen dos de las actuaciones del proyecto durante este año 2026.

El objetivo para 2027 es consolidar la ruta, ampliar el conocimiento y difusión de este itinerario, fortalecer la participación de los municipios, crear nuevas alianzas con agentes locales y supramunicipales y promover actividades culturales, turísticas, deportivas y educativas vinculadas al Camino.

Asimismo, se trabaja en reforzar su presencia en redes de senderismo y cicloturismo, encuentros profesionales y plataformas de promoción territorial.