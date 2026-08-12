Mario Sandoval y Janaína Torres, presidentes de los jurados del Concurso Mundial y Nacional de Tapas de Valladolid

Janína Torres. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha designado como presidentes de los jurados de X Campeonato Mundial de Tapas y el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas al chef español Mario Sandoval y la chef brasileña Janaína Torres.

Sandoval, formado en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid y reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina en 2013, lidera el restaurante Coque que cuenta con dos estrellas Michelin, una Estrella Verde por sostenibilidad, tres Soles Repsol y tres M de la Guía Metrópoli.

Por su parte, Janaína Torres presidirá el jurado del certamen nacional en su vigesimosegunda edición. Es una de las cocineras con mayor repercusión internacional, fue reconocida en 2024 como Mejor Chef Femenina del Mundo por The World's 50 Best Restaurants, después de haber recibido en 2023 el galardón como Mejor Chef Femenina de América Latina.

Autodidacta, empresaria y activista, ha construido una carrera marcada por la defensa de la cocina popular brasileña, la sostenibilidad, la accesibilidad de la gastronomía y el compromiso social, lo que la ha convertido en una de las voces más influyentes de la gastronomía internacional.

Además, mantiene un estrecho vínculo con España por sus raíces familiares y por su reconocida admiración por la cocina española.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha destacado que la elección de Mario Sandoval y Janaína Torres como presidentes de los jurados "supone un nuevo respaldo al prestigio alcanzado por los concursos de tapas de Valladolid".

"Contar con dos referentes de la gastronomía mundial no solo garantiza el máximo nivel de exigencia en la valoración de las propuestas, sino que refuerza la proyección internacional de la ciudad y consolida estos certámenes como una cita imprescindible para los mejores cocineros del mundo", ha afirmado Carnero.