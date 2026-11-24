Marta García, Sandra Santos, Amelia Alonso y Javier Wee se disputarán el título a mejor deportista palentino del 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La atleta Marta García; Sandra Santos, de salvamento y socorrismo; la baloncestista Amelia Alonso y el haltera Javier Wee son los nominados al título de Mejor Deportista Palentino del año 2026.

En la categoría de mejor club deportivo, pugnarán por el reconocimiento el Club Puentecillas, el Club Deportivo San Telmo y Club Palencia Fútbol Femenino.

El concejal de Actividad Físico Deportiva y Salud, Orlando Castro y el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, han dado a conocer la nómina de deportistas seleccionados para ser reconocidos durante la gala de los Premios del Deporte Palentino 2026, que se entregarán el próximo 16 de diciembre en el Pabellón Municipal de los Deportes.

Junto al mejor deportista y el mejor club de la provincia, también recibirán un reconocimiento los deportistas más destacados de cada federación.

Además, este año, como novedad se ha incorporado dos distinciones especiales; una en la categoría deporte inclusivo y adaptado, que será para el Baloncesto San Juan de Dios y otra para Javier Calaveras, médico responsable del Patronato Municipal de los Deportes por su labor divulgadora como científico y apoyar el programa de prescripción de actividad física del Patronato, tal y como ha señalado el concejal quien, además, ha incidido en que ha se ha dado un "consenso máximo" por parte del jurado para todas las nominaciones.

Los Premios del Deporte volverán este año a contar con la votación popular para la elección de sus ganadores.

Así, los reconocimientos a mejor deportista y entidad se decidirán al 50 por ciento por el voto popular y el otro 50 por ciento por el jurado, lo que se espera sea un "incentivo" para fomentar la participación, tal y como han apuntado los organizadores.

La gala de los Premios del Deporte, que se organiza de forma alternativa por el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial, tendrá como escenario este año el Pabellón Municipal de los Deportes, "epicentro de la cultura deportiva de la ciudad", como ha señalado Castro antes de invitar a todos los palentinos a participar en esta cita, que servirá también para cerrar la temporada deportiva y el reconocimiento de Palencia como Ciudad Europea del Deporte otorgado este mismo año.

La gala estará presentada por la periodista Marta Cañas y contará con las actuaciones del Dj Héctor Calderón, la Academia de Danza Danilo y el grupo teatral Yllana, que ofrecerán sendos espectáculos.