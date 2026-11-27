El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez (zquierda), en uin encuentro con colectivos agrarios y del medio rural en Santa María del Páramo (León). - PSOECYL

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha censurado este viernes que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, mandase callar al 51% de la población durante su intervención en el debate electoral celebrado ayer y "abrace" teorías que niegan la violencia machista.

Así se ha referido Carlos Martínez al comentario que Feijóo lanzó a la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, para decirle que estuviera "calladita".

En el debate de ayer, ha puntualizado, se pudo ver a señor Feijóo, que "desde esa atalaya de la soberbia dice lo que escucha en casa, manda callar al 51% de la población y abraza las teorías que niegan la violencia machista".

También se pudo ver, ha continuado, cómo el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, "es lo que parece" y ofrece "soluciones simplistas de teletienda para resolver problemas de mucha enjundia".

Frente a ellos ha situado a la "coalición progresista", que, según ha asegurado, en tándem visualiza "un futuro de progreso y de esperanza" para ampliar los derechos del país y no para recortarlos. "Ahí están los dos modelos", ha apostillado.

En este contexto, Carlos Martínez ha apelado al voto "inteligente" y responsable que es capaz de reflexionar sobre las consecuencias que tiene la presencia de la extrema derecha en las instituciones, como "dilapidar" el Estado de derecho, el estado del bienestar y desarrollar políticas "contra los intereses de los más vulnerables".

El secretario general del PSOECyL se ha pronunciado de este modo en Santa María del Páramo (León), acompañado por la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, antes de reunirse con diversos colectivos agrarios y del medio rural.