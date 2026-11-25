BURGOS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paseo del Espolón de Burgos acogerá entre este viernes, 27 de noviembre, y el 5 de enero la XXIX edición del Mercado de Navidad, una cita comercial ya consolidada que reunirá este año a un total de 26 expositores de oficios artísticos y tradicionales, que mantiene asó las cifras de participación de la pasada convocatoria.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Comercio del Ayuntamiento, César Barriada, que ha subrayado el valor de un evento que "acerca al público piezas únicas e irrepetibles" de cara a las compras navideñas y de Reyes.

Asimismo, ha puesto en valor el "sobreesfuerzo" personal y logístico que asumen los profesionales del sector, especialmente aquellos que se desplazan desde fuera de la ciudad y pasan más de un mes lejos de sus familias para atender los puestos durante estas fechas tan señaladas y de bajas temperaturas.

Esta edición marca además una etapa de relevo en la gestión tras la desaparición de la asociación provincial Coarte al asumir ahora el liderazgo la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal).

Su representante en Burgos, Amaya Barahona, ha destacado el carácter "amable" de esta transición para conservar la identidad propia de la muestra.

En este sentido, ha explicado que la feria apuesta por abarcar tanto los oficios más etnográficos como las propuestas contemporáneas e innovadoras.

Del total de participantes, nueve corresponden a talleres artesanos de la provincia de Burgos, en su mayoría antiguos integrantes de Coarte, a los que se suman profesionales de distintos puntos de Castilla y León y expositores invitados procedentes de Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.

El recinto mantendrá también sus habituales puestos de alimentación para complementar la oferta comercial.

El horario de apertura al público será de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 21.00 horas en turno de tarde.

De cara al futuro, desde Foacal han deslizado su intención de ampliar el programa de esta cita navideña más allá de la venta directa, incorporando actividades formativas y talleres.

Por su parte, el gerente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), Félix Sanz, ha agradecido la sensibilidad y el respaldo del Ayuntamiento de Burgos para evitar la pérdida de un espacio expositivo esencial.

Según ha recordado, el sector artesanal genera empleo y actividad económica, y campañas como la navideña o la feria de verano resultan determinantes para garantizar la supervivencia de numerosos talleres.

Aunque en esta ocasión se ha optado por respetar el formato original con 26 casetas, los promotores no descartan ampliar el número de expositores en próximas ediciones.