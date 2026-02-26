Museo Casa Cervantes inaugura 'Paisajes imaginados', una muestra con una treintena de obras de su colección

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha inaugurado este jueves la exposición temporal 'Paisajes imaginados. De la Colección de Arte Contemporáneo al Museo Casa de Cervantes', una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 31 de mayo y que reúne una treintena de piezas que exploran la evolución del concepto de paisaje desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, estableciendo un diálogo con el entorno histórico de la que fue morada del escritor en Valladolid.

La exposición es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo (ACAC), que cede obras procedentes de los fondos depositados en el Museo Patio Herreriano.

El recorrido se articula en torno a tres ejes temáticos -'Delimitación del espacio', 'Representación' y 'Acción sobre el paisaje'- que ocupan tanto la sala de exposiciones temporales como diversos espacios del jardín y la biblioteca del museo, detalla el centro a través de un comunicado.

Entre la nómina de artistas seleccionados destacan nombres como Cristina Iglesias, Alberto García-Alix, Eva Lootz, Carmen Laffón o Soledad Sevilla, cuyas obras proponen una reflexión sobre el paisaje no solo como género artístico, sino como construcción intelectual y emocional. Según han explicado los responsables de la muestra, el objetivo es "romper los límites físicos" del museo y ofrecer una visión renovada de la naturaleza y el espacio urbano a través de lenguajes que van desde la fotografía y la escultura hasta el dibujo y la pintura.

Con motivo de esta muestra, el Museo Casa de Cervantes ha diseñado un programa de actividades complementarias que incluye visitas comentadas gratuitas los jueves por la tarde y talleres específicos para diversos colectivos. Asimismo, la exposición se acompaña de un catálogo que profundiza en las conexiones entre el arte contemporáneo y el legado literario cervantino, reforzando la apuesta del centro por la dinamización cultural del entorno vallisoletano.