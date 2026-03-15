En Palencia, con el 76,42% escrutado, PP consigue tres escaños, PSOE tres y Vox uno

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Palencia, con el 76,42 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP con tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra PSOE, que empata en número de escaños con tres procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en la provincia de Palencia se sitúa Vox, con uno.

Así, se mantendría los resultados de 2022 con tres escaños para PP y PSOE y uno para Vox.

Los resultados, con el 76,42% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 23.353 35,71 3 27.887 32,94 PSOE 3 22.172 33,9 3 28.709 33,91 VOX 1 13.494 20,63 1 15.260 18,02



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: