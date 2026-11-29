Una urna en las elecciones de este domingo, 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, roza el 68 por ciento en Castilla y León hasta las 18.00 horas, lo que supone 13,14 puntos porcentuales más que en las del 23 de julio de 2023, según los datos publicados por el Ministerio del Interior en la página web de los comicios.

Más de 1.293.000 personas han ejercido su derecho al voto en lo que va de jornada electoral, frente a los 1.054.223 ciudadanos que lo habían hecho a la misma hora de la jornada electoral nacional de 2023, cuando se alcanzaba el 54,84 por ciento. Además, la movilización ha crecido más de once puntos respecto a la misma hora de los comicios de 2019.

Estos datos están contabilizados con el 99,1 por ciento de las mesas analizadas, según los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior, https://resultados.29neleccionesgenerales.com/, y no incluye el voto por correo.