SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria, presidida este jueves por el delegado territorial, Alfredo de Pablo, ha informado favorablemente el proyecto básico 'Recuperación Torre Anjara', en la localidad soriana de Ontalvilla de Almazán.

El proyecto está promovido por la Sociedad de Baldíos de Ontalvilla de Almazán, del que son autores los arquitectos Francisco Javier Ceña Jodra y Emilio José Yubero Moreno, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

La Torre Anjara está catalogada como Bien de Interés Cultural según el Decreto de 22 de abril de 1949 y cuenta con protección de carácter genérico que la legislación aplicable otorga al conjunto de las fortificaciones históricas integradas en el patrimonio cultural referido a todos los Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina.

Es una torre vigía musulmana medieval, adscrita al período califal (siglos X-XI), de planta circular, y construida en mampostería tradicional con piedra característica de la zona. De unos 6,50 metros de diámetro exterior, el espacio interior oscila entre los 4,10 y 5,00 metros. El acceso original se resuelve por medio de un vano en el lado sur elevado unos 2 metros sobre la rasante exterior, con vestigios de las dovelas originales y los quicios de cierre.

El muro presenta cinco pequeñas aberturas en forma de aspillera. Tiene áreas derrumbadas, especialmente la parte superior y coronación de los muros perimetrales, y deterioro de los huecos, con patología en la piedra con grietas y fisuraciones derivadas en su mayoría por pérdida de la cubierta y forjados y por falta de estanqueidad y de mantenimiento.

RECONSTRUCCIÓN

El trabajo de reconstrucción parcial y recuperación de la Torre Anjara ha sido elaborado teniendo en cuenta las conclusiones de algunas investigaciones llevadas a cabo por el equipo de arqueólogos de Areco en la documentación denominada Ficha del bien 'Atalaya Anjara (2883695)'. En este sentido, se han mantenido una reunión de trabajo, con el fin de realizar catas arqueológicas de documentación y apoyo a la dirección de obra, contando con la correspondiente partida presupuestaria.

Las intervenciones planteadas en la torre consisten en: excavación arqueológica manual del terreno; consolidación del arranque de muros; limpieza general de paramentos; restitución y recercado de huecos con llanta de acero. También la recomposición de muro en aberturas y roturas; retacado y reconstrucción de huecos; consolidación y retacado de mampostería de piedra caliza; restauración de grietas y microcosidos de sujeción con varillas; rejuntado en áreas con pérdida de masa importante, especialmente cara oeste. Asimismo, la preparación y saneado de coronación de muro de mampostería; reconstrucción del volumen de fábrica original superior; y recuperación de niveles de forjados interiores originales.

CONSIDERACIONES

La Comisión ha enumerado una serie de consideraciones que deberán tenerse en cuenta en el proyecto de ejecución que se presente para su autorización por la Comisión. Indica, entre otras, que todas las actuaciones irán encaminadas a la recuperación de las características originales del bien según se deduzca del estudio arqueológico; se justificará de manera científica la altura inicial de la torre, valorando la oportunidad de limitar la intervención a la altura existente actualmente.

También se deberá confirmar la existencia de huecos con la oportuna lectura muraria para dar validez a la propuesta; se conservarán todos los elementos originales de los muros; se detallará la ejecución material de la actuación propuesta e incorporará el criterio de diferenciación de las partes reintegradas.

Además, se deberá asegurar la necesaria evacuación de pluviales; se deberá buscar una solución más ligera para la escalera exterior, protecciones y barandillas que provoque el menor impacto visual posible y la propuesta incluirá la señalización prevista.

Por último, el proyecto deberá garantizar presupuestariamente los trabajos de documentación y conservación de los restos arqueológicos que se localicen.