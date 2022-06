Pepe Álvarez señala que los 9.000 millones del Gobierno "podrían ser más efectivos" de haber sido "acordados"

SALAMANCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que los 9.000 millones de euros presupuestados por el Gobierno para las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra y para apoyar a los más vulnerables "podrían se más efectivos" si hubiesen sido "más concertados, más discutidos, más acordados".

Así lo ha señalado en referencia al desembolso previsto para medidas como la rebaja del cinco por ciento del IVA en la factura de la luz, los incentivos para el transporte público o la implementación de 200 euros de ayuda para las rentas bajas.

Sobre estas medidas que ha "saludado" y sobre las que ha dicho que "es un paso adelante" y "con una posición valiente", ha reconocido que "no han sido negociadas" y que los millones previstos "podrían ser más efectivos" de haber sido "acordados" en su aplicación y de haber contado con las "opiniones" de los sindicatos, a lo que ha añadido su previsión de que "se quedan escasos, seguro".

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación en Salamanca con motivo en la ciudad de la celebración de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, en una rueda de prensa en la que también han participado los secretarios autonómico y provincial de UGT en Castilla y León y Salamanca, Faustino Temprano y Marcelino Muñoz, respectivamente.

En este encuentro con los medios, Pepe Álvarez también ha reclamado a los responsables de CEOE que "vuelvan a la mesa de negociación colectiva", en referencia a la movilización prevista para el 6 de julio por el sindicato ante las sedes en las distintas ciudades españolas de la patronal.

Por otra parte, respecto a la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, ha apuntado: "Es ridículo cuestionar el cese y creo sinceramente que si se cuestionan los datos del IPC o los datos del crecimiento del PIB, o del decrecimiento, es igual, el Gobierno lo que tiene que hacer es decirlo y decir por qué lo cesa".

"Yo no tengo elementos que me permitan saber si hay razones para cuestionarlos o no, más allá de algunos economistas de renombre que les he oído situar algunas contradicciones que suponen el conjunto de los datos macroeconómicos que tiene en estos momentos España", ha apostillado.