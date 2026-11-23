PALENCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha confirmado que sólo ha prendido una de las cuatro botellas incendiarias de fabricación casera lanzadas en la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, a la Comisaría Provincial y ha precisado además que el fuego originado se ha extinguido por sí solo por la "escasa potencia" de estos artefactos.
Asimismo, ha confirmado que se ha localizado en las inmediaciones del recinto que comparten la Comisaría Provincial de Policía Nacional y la Administración General del Estado una mochila con otros ocho artefactos incendiarios preparados.
La Policía Nacional ha asegurado que continúa abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y para identificar al presunto autor de los hechos. Para ello se ha activado la circular 50 conforme a los protocolos establecidos.