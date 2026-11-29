El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha votado este domingo en la localidad leonesa de Carbajal de la Legua. - EUROPA PRESS

CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha invitado a la población a movilizarse "masivamente" en la jornala electoral, que puede culminar como un día "histórico" para el país.

"Creo que es la última oportunidad, una de las últimas oportunidades en que todos los españoles y todos los leoneses tienen la ocasión de decidir sobre su futuro y volver a tomar las riendas de lo que era España y de lo que va a ser en un futuro, que seguro que va a ser una gran nación unida otra vez a partir del día de hoy", ha recalcado.

Carlos Pollán, que ha votado este domingo en la localidad leonesa de Carbajal de la Legua, ha invitado a los ciudadanos a que "no se queden en casa", ya que es "la única forma" de asegurar que todo lo que el Ejecutivo central ha intentado hacer durante los últimos meses "no se pueda realizar".

Finalmente, ha agradecido la labor de las personas que velan por la "limpieza" del proceso electoral, así como el trabajo de todos los apoderados de Vox que están presentes en las mesas electorales.