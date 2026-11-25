Pancarta electoral del PP vandalizada en la localidad de Rioscuro (León). - PP

VILLABLINO (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

El PP de Laciana (León) ha denunciado este miércoles actos vandálicos contra su propaganda electoral, tras aparecer destrozada una pancarta instalada en las inmediaciones del puente sobre el río Sil, en la localidad de Rioscuro.

Los 'populares' han lamentado que estos episodios se repitan en cada campaña electoral y han expresado su "más enérgica repulsa" ante unos comportamientos que "atentan contra la libertad de expresión y los principios básicos de la convivencia democrática".

Igualmente, los representantes del PP de Laciana han considerando "inadmisible" que la destrucción de su propaganda electoral se convierta en "una constante" cada vez que se celebran elecciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PP.

Asimismo, han recordado que la discrepancia política es legítima, pero no la intolerancia ni el vandalismo y, en este sentido, han reclamado "el mismo respeto para todas las formaciones políticas, con independencia de sus ideas". "La democracia no consiste en que todos pensemos igual, sino en que todos podamos expresarnos libremente", han concluido.