Productores y profesionales se marcan el objetivo de incorporar alimentos de Salamanca en cartas de restaurantes

Encuentro entre productores de 'Salamanca en Bandeja' y profesionales de restauración. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Incorporar los alimentos de la provincia en las cartas de los restaurantes es el principal objetivo del primer encuentro entre productores de 'Salamanca en Bandeja' y profesionales de la restauración salmantinos.

El Instituto de las Identidades, remodelado por la Diputación de Salamanca, ha acogido el primer encuentro de productores de la marca 'Salamanca en Bandeja' con profesionales de la restauración.

Durante la jornada, más de 30 productores agroalimentarios han expuesto sus artículos ante los restauradores salmantinos. El objetivo principal de la cita es incentivar a los profesionales del sector a incorporar la "riqueza gastronómica local" en sus respectivas cartas y menús.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, han sido los encargados de dar la bienvenida a los asistentes.

Iglesias ha subrayado que el edificio que ha acogido el encuentro "representa muy bien" una de las señas de identidad de la institución: "el compromiso con lo nuestro, con nuestras raíces, con nuestro patrimonio, con nuestras tradiciones y con todo aquello que nos define como provincia".

Esta iniciativa impulsada desde la Diputación sirve, como ha añadido Iglesias, para apoyar a los productores, además de "preservar y proyectar" la identidad, "de generar oportunidades" y de "fortalecer" el territorio.

El presidente provincial ha subrayado que el sello de calidad 'Salamanca en Bandeja' agrupa actualmente a 32 productores de artículos de "extraordinaria" calidad. Según Iglesias, este proyecto común representa una oportunidad "vital" para el desarrollo del medio rural y de los municipios más pequeños de la provincia.

APOYO AL ÁMBITO RURAL

"Queremos dar una oportunidad al mundo rural, al mundo de los pueblos más pequeños de la provincia de Salamanca", ha manifestado el presidente, quien ha recordado que la gran mayoría de estas industrias agroalimentarias son de carácter familiar.

Asimismo, ha reivindicado el papel estratégico de la alimentación y ha señalado que se puede "resistir incluso sin electricidad, pero sin comer no".

Por su parte, el representante de los hosteleros, Jorge Moro, ha agradecido el esfuerzo diario de los agricultores, ganaderos y familias que sostienen el sector primario y ha realizado un llamamiento a sus compañeros de profesión para que realicen una apuesta decidida por los productos de la tierra.