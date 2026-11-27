David Macía, alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo (León), fallecido en el día de ayer. - PSOE

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León ha expresado su profundo pesar por el trágico fallecimiento de su compañero David Macía Fernández, alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo, en el municipio berciano de Toreno, y ha trasladado sus más sinceras condolencias a su familia, amistades y vecinos y vecinas de la localidad.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha destacado su compromiso con el municipalismo, su vocación de servicio público y el profundo arraigo a su pueblo, según ha informado el PSOE a Europa Press en un comunicado.

"David era un hombre joven, lleno de ilusión y con muchos proyectos de futuro. Era un ejemplo de quienes apuestan por quedarse en nuestros pueblos, formar allí una familia y trabajar para mantener vivo el medio rural. Nos deja demasiado pronto, con toda una vida por delante y demasiados sueños por cumplir", ha señalado Cendón.

Al mismo tiempo, ha expresado que hoy la familia socialista leonesa pierde a un compañero querido y comprometido con sus vecinos. "Su pérdida nos llena de tristeza. Todo nuestro cariño y apoyo a su compañera, a sus hijos y a sus seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", ha añadido.