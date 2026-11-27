Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid preguntará al equipo de Gobierno formado por PP y Vox en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebra este lunes, sobre el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha señalado cinco infracciones en el Centro de Tratamiento de Residuos a raíz del accidente ocurrido el pasado mes de marzo en el que resultaron heridos dos trabajadores.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE del Ayuntamiento de Valladolid considera "prioritario" garantizar que "todas las deficiencias detectadas hayan sido corregidas; que las instalaciones municipales reúnan las condiciones de seguridad exigibles".

El PSOE ha remitido una copia del informe de la Inspección de Trabajo, fechado el 9 de noviembre y emitido tras una denuncia presentada por el sindicato UGT, que "constata cinco infracciones en materia de prevención de riesgos laborales" y "señala expresamente al Ayuntamiento de Valladolid, como titular de las instalaciones, como responsable solidario de las mismas".

El informe, según el PSOE se realizó después de un accidente laboral en el que resultaron heridos dos trabajadores tras sufrir una caída desde una cinta transportadora a un contenedor de residuos voluminosos.

Han apuntado que "tan solo cuatro días después del siniestro laboral", en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, celebrada el 17 de marzo, los concejales del PSOE preguntaron por las causas del accidente, el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y las actuaciones adoptadas, solicitando copia de los informes técnicos.

Entonces, afirman que el concejal de Medio Ambiente "manifestó que se estaba a la espera del informe de prevención de la empresa concesionaria y de la Inspección de Trabajo, subrayando que los trabajadores no eran personal municipal directo" y "no fue hasta el mes de julio cuando el equipo de gobierno PP-Vox facilitó una respuesta en la que no se aclaraban las causas del accidente", pero "tampoco se precisaba si se habían cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales" ni se facilitaron los informes.

"En marzo, el concejal de Medio Ambiente quiso dejar claro que los trabajadores no eran personal municipal directo. Ocho meses después, es la propia Inspección de Trabajo la que señala expresamente al Ayuntamiento como responsable solidario de las cinco infracciones detectadas", ha señalado el concejal socialista Luis Vélez.

El informe de la Inspección de Trabajo señala incumplimientos en la "ausencia de accesos fijos y seguros a las cintas transportadoras"; "falta de medidas de protección frente a caídas desde una altura de aproximadamente cuatro metros"; "ausencia de sistemas adecuados de parada, bloqueo y aviso previo a la puesta en marcha de las cintas transportadoras"; "ausencia efectiva de supervisión preventiva durante los trabajos de riesgo"; e "incumplimiento de las obligaciones de información preventiva a los trabajadores".

En las tres primeras infracciones, la Inspección de Trabajo señala "expresamente la existencia de un riesgo grave para la integridad física de los empleados".

"No estamos hablando de simples incumplimientos administrativos sino de deficiencias que afectan directamente a la seguridad de los trabajadores, algunas de ellas relacionadas con el propio diseño y las condiciones de las instalaciones municipales. Queremos saber cómo es posible que estas deficiencias no hayan sido detectadas con anterioridad por el Ayuntamiento", ha incidido el concejal socialista.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista preguntará en el próximo Pleno "que ha hecho el alcalde en estos ocho meses", "cuándo tuvo conocimiento el equipo de gobierno de las infracciones detectadas y de la responsabilidad solidaria que la Inspección de Trabajo atribuye al Ayuntamiento", así como "qué actuaciones de inspección y control ha realizado antes y después del accidente".

El objetivo, ha señalado Vélez, es "conocer también si se han subsanado todas las deficiencias, en qué fechas se han llevado a cabo las actuaciones correctoras y quién ha asumido su coste".

Además, se preguntará si se ha iniciado algún expediente de imposición de sanción a la empresa concesionaria por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y si se ha realizado una revisión integral de las instalaciones del CTR para comprobar la existencia de otras posibles deficiencias en materia de seguridad laboral. "La externalización de un servicio no supone la externalización de todas las responsabilidades", concluye Vélez.