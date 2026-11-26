La concejal de Impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación de 'Regala Palencia'. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia pondrá en marcha esta Navidad la campaña 'Regala Palencia', una iniciativa destinada a dinamizar el comercio de proximidad a partir de la entrega de adornos o la celebración de concursos, talleres o rutas gastronómicas.

El principal objetivo es fomentar las compras en los establecimientos de la ciudad y convertir las calles palentinas en un espacio de encuentro y celebración durante las fiestas, tal y como ha señalado la concejal de Impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación del proyecto, en la que ha explicado que la campaña parte de la idea de que detrás de cada regalo hay una historia, una persona y un comercio que forma parte de la vida de la ciudad.

"Queremos que Palencia se viva, se disfrute y se recorra. Que las familias encuentren motivos para salir a la calle y que quienes nos visiten descubran una ciudad llena de ambiente", ha dicho.

Uno de los principales elementos de la campaña será la distribución de bolsas y pegatinas personalizadas para los comercios de Palencia, con el objetivo de unificar la imagen de la iniciativa y hacer que el mensaje 'Regala Palencia' llegue también a las calles.

La propuesta se completa con una colección de adornos navideños diseñados con algunos de los principales símbolos del patrimonio palentino: el Cristo del Otero, San Miguel y la Catedral de San Antolín. Estas piezas podrán ser entregadas por los establecimientos participantes a sus clientes.

Por otra parte, la campaña contará también con una acción de promoción digital para dar visibilidad a los establecimientos de la ciudad. A través de las redes sociales de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) se publicarán vídeos promocionales protagonizados por los propios comerciantes, en los que podrán presentar sus negocios, mostrar sus productos y servicios y acercar al público las propuestas que ofrecen de cara a las fiestas navideñas.

Asimismo,, la programación volverá a contar con el Tren Navideño, con salida desde la Plaza Mayor para recorrer algunas de las principales calles del centro de la ciudad del 3 de diciembre al 6 de enero.

El acceso será gratuito presentando un tique de compra del mismo día, por un importe igual o superior a 20 euros, en cualquier comercio local o establecimiento hostelero de Palencia. También se podrá acceder mediante la adquisición de un vale en taquilla por dos euros por persona.

CONCURSO DE ESCAPARATES

La campaña se completará con una nueva edición del Concurso de Escaparates Navideños 2026-2027, dotado con 1.850 euros repartidos en seis premios, una iniciativa que cada año contribuye a llenar de creatividad y ambiente festivo las calles de Palencia, y convierte los establecimientos en parte del atractivo navideño de la ciudad.

El concurso volverá a contar con la valoración de un jurado, que examinará las propuestas atendiendo a criterios de originalidad y creatividad, iluminación y ambientación navideña, atractivo comercial, complejidad y calidad del montaje, y sostenibilidad.

Como novedad, esta edición incorporará un Premio Especial del Público a través de las redes sociales oficiales de la Agencia de Desarrollo Local, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Cada escaparate participante contará con una publicación individual en estos canales y serán los propios ciudadanos quienes decidan este reconocimiento mediante los "me gusta" acumulados hasta las 12:00 horas del 7 de enero.

A todo ello se suma la XXV Ruta del Pucherito, organizada por la Asociación Palentina de Hostelería en colaboración con las instituciones de Palencia, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre bajo el lema 'Palencia, para comérsela a cucharadas'.

En esta cita gastronómica, los 20 establecimientos hosteleros adheridos ofrecerán platos de cuchara tradicionales en versión pucherito. Estas propuestas, se presentarán acompañadas de una bebida a un precio accesible, decidido por cada local.

Por último, la Plaza de Abastos también se sumará a la programación con dos talleres de cocina navideña pensados para dinamizar el mercado tradicional, atraer nuevos visitantes y poner en valor los productos frescos y de calidad que ofrecen sus puestos.

A través de experiencias prácticas y degustaciones finales, los participantes elaborarán platos navideños con ingredientes de cercanía, con el objetivo de fomentar el consumo responsable entre el público adulto y acercar la cocina tradicional a los más pequeños.