Renault alcanza un preacuerdo con los sindicatos que acerca la adjudicación de cinco nuevos modelos a España

Archivo - Logo de Renault en un concesionario de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault España y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y SCP han alcanzado un principio de acuerdo en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales, entre otros, que "marcaría la historia de la electrificación" en España y que "acerca" las adjudicaciones de cinco nuevos modelos a las fábricas españolas del Grupo.

El nuevo acuerdo aseguraría las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un "cambio de paradigma" en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado mes de marzo, ya que supondría alcanzar un "momento histórico", al permitir por primera vez la producción de vehículos eléctricos de Renault Group en España en sus 75 años de implantación en España.

Este logro no solo impulsa la transformación industrial de las factorías españolas, sino que también consolida el papel clave de éstas en la nueva era de la movilidad sostenible al generar valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor, han destacado fuentes de la compañía a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La directora de Recursos Humanos de Renault Group España, Reyes Torres, ha asegurado que este es un "momento histórico" para la empresa tras 75 años de trayectoria industrial y más de 19 millones de vehículos producidos de más de 30 modelos en España.

"El grupo reafirma su apuesta por el saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España", ha expresado.

Además, con este acuerdo, ha sostenido, se asegura el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchos otras que el grupo genera de forma indirecta y refuerza el papel de las plantas en la transformación hacia la movilidad eléctrica.

DEMANDAS DE LOS SINDICATOS

Precisamente y para atender a las demandas de las organizaciones sindicales, y adicionalmente a los términos de la propuesta que se presentó en la última reunión celebrada el pasado 7 de mayo, la empresa ha realizado mejoras en condiciones salariales, ritmos de trabajo y flexibilidad, entre las que destaca la limitación de número de sábados.

Asimismo, se ha acordado abordar un futuro protocolo de temperaturas y otras mejoras en las condiciones de trabajo.

El preacuerdo ha quedado pendiente de ser ratificado en las asambleas de las diferentes organizaciones sindicales en los próximos días, como paso previo para poder establecer una fecha de firma.

Por último, la Dirección de Renault España queda a disposición de las organizaciones sindicales para realizar la firma de un convenio que refuerza el posicionamiento de las plantas en España como "referentes en eficiencia, calidad y capacidad tecnológica, demostrando su habilidad para adaptarse a los exigentes estándares de la industria automovilística actual y a los retos de la transición hacia la electrificación".