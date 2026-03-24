Renault ofrece "como última postura" incrementar los salarios el IPC + 1% en 2026 y el IPC en 2027 y en 2028

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VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault ha ofrecido este martes "como última postura" en la negociación con los sindicatos en el bloque de salarios y flexibilidad de cara al nuevo convenio colectivo incrementar los salarios el IPC + 1% en 2026 y el IPC en 2027 y en 2028.

Además, la empresa ha ofrecido una "cantidad adicional" consistente en un pago único de 400 euros en el año 2026 "a la firma del convenio colectivo".

Estas son las principales propuestas que ha trasladado la empresa en la nueva reunión negociadora del convenio colectivo en la que las partes han avanzado en medidas en los bloques de flexibilidad y de salarios y han analizado también los bloques de salud laboral, ritmos y movilidad donde han "acercado posturas", ha afirmado Renault.

Respecto a los ritmos, la empresa se ha reafirmado en su compromiso de asegurar las rotaciones y la validación de las gamas de trabajo y ha asegurado que seguirá impulsando la escuela de mayores de 50 años mientras que en bloque de movilidad ha establecido dos vertientes, una de ellas sobre los aspectos de la movilidad sostenible en la que se realizará un protocolo durante la vigencia del convenio.

En cuanto a la movilidad Palencia-Valladolid, la empresa ha solicitado eliminar la limitación de la movilidad a los mayores de 57 años y el límite temporal de los 15 meses con el objetivo de asegurar el empleo a las personas trabajadoras que se desplazarán a Valladolid en los próximos meses.

Hay que recordar que la Dirección de Renault informó ayer a los sindicatos de que la factoría de Palencia reducirá a un turno su producción a partir del mes de julio, lo que supondrá desplazar a 250 trabajadores a Valladolid.

En el caso de la bolsa de horas, este martes se han llegado a avances en materia de preaviso de bolsa de horas, descuento de saldos negativos en la bolsa individual, igualar trabajos y descanso entre turnos "siempre que sean equivalentes" y bloquear los sábados por bolsa si están precedidos de viernes festivos.

La empresa también ha puesto sobre la mesa la eliminación del primer tramo del plus de modificación de la demanda para los cinco primeros sábados, aplicar el coeficiente de absentismo con el mismo criterio en descansos y trabajos y tratar por los talleres el acompasamiento de los turnos fijos con los turnos que rotan.

Por último, en el apartado de la salud laboral, la empresa ha mostrado su disposición a ampliar las horas de fisioterapeuta y escuela de espalda y a realizar formaciones de salud mental y la encuesta de riesgo psicosociales bianualmente. También ha mostrado su disposición en constituir una comisión de absentismo para analizar causas y proponer medidas para intentar solucionar el mismo.

La próxima reunión tendrá lugar el jueves 9 de abril.