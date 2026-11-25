VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla y León y su movimiento asociativo, integrado por once asociaciones en la Comunidad, han puesto el foco este 25 de noviembre (25N), Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la situación de las mujeres con problemas de salud mental que viven en el medio rural y han presentado una 'Guía de recursos' frente a la violencia machista.

La entidad ha subrayado la necesidad de abordar la violencia de género en este grupo de población, que está expuesto a una discriminación múltiple e interseccional al sumarse el género, el estigma asociado a la salud mental y las barreras propias de los entornos rurales, como la lejanía respecto a los servicios especializados, el aislamiento social o la soledad no deseada.

Para combatir esta vulnerabilidad, la Federación ha desarrollado desde el pasado año el proyecto 'Rompeolas: Mujeres rurales, violencia de género y salud mental', cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV-2023-DAPHNE), en el que han participado 87 mujeres en nueve talleres presenciales de 25 horas impartidos en localidades de las nueve provincias de la Comunidad.

Asimismo, la iniciativa ha impulsado la creación de nueve redes de apoyo presenciales y virtuales en las que se ha implicado más del 80 por ciento de las asistentes, al tiempo que 28 participantes han recibido atención psicológica, 25 han contado con apoyo social personalizado y 41 se han incorporado a programas de las asociaciones de la Federación.

De forma complementaria, la 'Guía de recursos' centraliza un mapa detallado de los servicios estatales, autonómicos y locales de las nueve provincias --incluidas las once asociaciones y 23 delegaciones rurales de la red de salud mental--, mientras la entidad ha reclamado este 25N una coordinación más estrecha entre servicios sociales, centros de salud, recursos especializados y asociaciones para que estas mujeres puedan encontrar apoyo cerca de donde viven.