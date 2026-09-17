El secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, reivindica el impulso del Gobierno a la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, ha reivindicado el impulso del Gobierno a la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria durante su visita a las obras de construcción del tramo Pancorbo-Ameyugo, donde ha avanzado que está previsto que Adif adjudique este mes las obras en el tramo Manzanos-La Puebla de Arganzón, de siete kilómetros y se avanza en la contratación del tramo Piérnigas-Pancorbo (22,7 kilómetros), actualmente en licitación.

Santano, que ha estado acompañado por el presidente de Adif, Pedro Marco, ha explicado que en el tramo Pancorbo-Ameyugo, de 8,4 kilómetros, se ejecuta vía doble en ancho estándar (1.435 milímetro).

Precisamente, ha asegurado que los trabajos constituyen un "gran desafío técnico", dado que el 77 por ciento de su trazado discurre en una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que la nueva línea se integrará de forma respetuosa en el entorno y se integrará con el resto de infraestructuras presentes en su recorrido, como la autovía A-1, que sortea en hasta dos ocasiones.

Entre las estructuras más destacadas del trazado, que supondrán una inversión de 390 millones de euros, figuran la sucesión del túnel de Pancorbo (cuatro kilómetros), por el que la línea cruza los Montes Obarenes, y un viaducto de 1,1 kilómetros que, justo a continuación del túnel, sobrevuela sobre la autovía SC-BU-7 y el Arroyo de la Llosa. Además, destacan como otras estructuras singulares del tramo los túneles de Ameyugo 1 y 2, de 611 y 524 metros de longitud, respectivamente, y dos viaductos de 28 y 176 metros.

CONTINUO IMPULSO A LA LAV BURGOS-VITORIA

Adif AV avanza así con una visión de conjunto en el desarrollo de la línea que conectará el País Vasco a la red de Alta Velocidad, dado que tiene ya en construcción, contratados o en licitación cuatro de los siete grandes tramos de plataforma de la nueva LAV, que suman 54,8 kilómetros, y ya ultima la redacción de proyecto y licitación del resto.

En este sentido, el secretario de Estado ha avanzado que está previsto que Adif adjudique este mes las obras en el tramo Manzanos-La Puebla de Arganzón, un tramo de siete kilómetros. Asimismo, también se avanza en la contratación del tramo Piérnigas-Pancorbo (22,7), actualmente en licitación.

Por otro lado, Adif ultima los trámites necesarios para iniciar las obras de un tramo contratado recientemente, el Variante Ferroviaria de Burgos-Vallede las Navas (16,7 kilómetros), que comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (643 metros) y el arroyo del Valle (444 metros) y se está ultimando la redacción y licitación de los tramos restantes.

CONEXIÓN DEL PAÍS VASCO A LA ALTA VELOCIDAD

La LAV Burgos-Vitoria, eje estratégico del Corredor Atlántico, conectará el País Vasco a la red de Alta Velocidad y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el centro y el resto del país, reforzando la cohesión y vertebración territorial.

La nueva línea, con una inversión estimada en más de 3.000 millones de euros, dará así continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos, no solo hasta el País Vasco, donde enlazará con la que actualmente se construye entre las tres capitales vascas, sino también con la frontera francesa por Irún.

El tramo Burgos-Vitoria contará con más de 100 kilómetros, incluyendo el ramal de acceso con Miranda de Ebro que posibilitará tanto la parada de trenes en esta localidad como la circulación sin parada por el exterior del municipio.

Esta actuación contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras sostenibles, eficientes y de calidad), el 7 (sostenibilidad), y 8 (aportación al crecimiento económico y la generación de empleo).