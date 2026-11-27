1137936.1.260.149.20261127131158 Concentración de esta mañana frente a la Consejería. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de docentes se han concentrado frente a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio para clamar contra el "ahogo" al que someten a las cuatro universidades públicas de la Comunidad, al tiempo que han exigido 90 millones más a lo presupuestado para 2027 para "desbloquear" convenios colectivos que afectan a cerca de 12.000 trabajadores.

Unas reivindicaciones que han trasladado a los medios representantes de CCOO, UGT y STECyL que han impulsado esta movilización para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de casi el 20 por ciento desde 2008 en las plantillas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

"Nos quieren calladitos y no lo van a conseguir", ha asegura el representante de UGT José Antonio Sánchez que ha recordado que la Mesa Sectorial lleva "20 años sin reunirse", además de afear al consejero por no querer "reunirse con sus trabajadores".

Desde CCOO, Julio Serrano ha explicado que la partida presupuestaria para universidades, cuya tramitación se encuentra en las Cortes, contempla un montante globa de 510 millones, cifra que pues no llega "ni a cubrir el crecimiento del IPC de los dos últimos años". "Por tanto, hay una clara infrafinanciación que está en torno al 0,65 por ciento del Producto Interior Bruto. Hay que alcanzar el uno por ciento en el 2030, faltan 250 millones", ha argumentado.

En este contexto, ha exigido que se modifique el presupuesto y se aumente en "90 millones" para "desbloquear" la negociación tanto del Personal Docente e Investigador (PDI), como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), colectivos que, ha denunciado, son los "peores pagados de España". Este aumento permitiría también "resolver cuestiones que llevan 20 años de retraso" al no convocarse la citada mesa de negociación.

"No se paga el cuarto complemento al PDI, porque no hay avance, se están produciendo recortes ya en León y Burgos y nos tememos que con la falta de dotación presupuestaria estos extiendan a Valladolid y Salamanca", ha abundado.

Desde STECyL, Ana María Negro ha insistido en que la Junta "ahoga" a las universidades, con un profesorado "desmotivado" y sin que vean incrementadas las retribuciones. Además ha subrayado la negativa de la Consejería a hablar con los sindicatos, que traduce en una desconsideración hacia los trabajadores. "No somos necesarios para ellos", ha zanjado, para denunciar, finalmente, que en Castilla y León no se ha desarrollado "absolutamente nada" de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del 2023.

Por último, desde CCOO se ha advertido de que los investigadores de las cuatro universidades públicas son los "peores pagados del país", y que, con esta política, es "difícil atraer talento". "Es más, los que están aquí buscan desarrollar su proyecto profesional en otros sitios porque son mileuristas", ha finalizado.