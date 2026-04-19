Sindicatos y Renault vuelven a la mesa de negociación este lunes con la subida salarial como principal desavenencia

Archivo - Imagen aérea de la factoría de Renault en Palencia - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault y los sindicatos volverán a reunirse este lunes, 20 de abril, para intentar avanzar en la negociación del convenio colectivo en el noveno encuentro que mantienen y al que acuden con el principal escollo de la subida salarial, que es la principal desavenencia.

La empresa mantiene que es imposible subir los salarios más allá del IPC en 2027 y 2028, aunque ha anunciado un aumento del mínimo actual de la prima de resultados, pero la representación de los trabajadores exige un mayor incremento de las retribuciones, aunque se avance en otros temas.

Aunque ambas partes avanzan en otras materias como salud laboral, flexibilidad o aspectos sociales, los sindicatos coinciden en la necesidad de hacerlo en materia salarial, con incrementos por encima del IPC.

Además de mejora en salud laboral, la empresa planteó en la última reunión no fijar sábados de trabajo de bolsa de horas precedentes a lunes festivos o antecedidos de viernes festivos ni los sábados inmediatamente anteriores al inicio de vacaciones colectivas, excepto en casos de averías graves o catástrofes. Como contraprestación, se reduciría el plazo de preaviso.

La Dirección de Renualt también ofreció condiciones mejoradas para la adquisición y renting de vehículos a empleados con condiciones especiales en vehículos de buyback para los trabajadores y sus familiares de 2º grado con máximo de un vehículo por año en las versiones E-Tech full hybrid de Captur, Symbioz y Austral.

La representación de los trabajadores reconoce algunos avances en estas cuestiones que acercan a las partes, pero insisten en su reivindicación sobre los salarios y creen que aún la propuesta es "insuficiente".

SIN "PRISA"

Así, UGT señaló tras la última reunión que se avanza "despacio" pero no tienen "prisa" y pidió un incremento por encima del IPC, una paga de 400 euros con revisión todos los años de vigencia, la subida del plus de los sábados y de la hora extra, una paga de contribución individual con un abono mínimo y la reducción de sábados de trabajo. Además, recordó que se propusieron "indefinidos" y los sindicatos quieren hablar también "de empleo".

En salud laboral pidió a la empresa un "compromiso real", especialmente en temperaturas mínimas, mientras que en el bloque de movilidad rechazó la modificación de la edad de exclusión de 57 a 59 años que la empresa exige como requisito indispensable para poder optar a la adjudicación de vehículos y un plan de futuro después de que haya descartado la creación del centro único de trabajo.

En el apartado de flexibilidad, UGT destacó el hecho de que la empresa acceda a no aplicar la bolsa determinados fines de semana por cercanía de festivos y vacaciones, pero advirtió de que no recbajarán los plazos de convocatoria de parada por bolsa extraordinaria de 24 a 12 horas, aunque sí de 24 a 20. También expresó su rechazo a la eliminación del sorteo de vehículos a cambio de ventajas en la adquisición y renting, aunque considere "positivas" estas últimas propuestas.

Por su parte, Comisiones Obreras también reconoció lo que calificó de "pequeños avances", pero "claramente insuficientes" y se mostró en la misma línea de criticar que, con la propuesta de la Dirección, no se recupere el poder adquisitivo de años anteriores y censuró que no haya "transparencia en los indicadores de beneficios empresariales".

Así, mostró su preocupación porque los mayores acercamientos se dan en aspectos sociales y no en los más importantes como el salario, la bolsa de horas y las condiciones de trabajo, que son los "elementos centrales" y que más preocupan a las personas que trabajan en la fábrica, los cuales siguen sin abordarse con intención de cerrar el acuerdo.

En cuanto a la salud laboral, el sindicato ha valorado la disposición de la empresa a asegurar una temperatura mínima de 16 grados en los talleres, pero ha insistido en la necesidad de desarrollar un protocolo de temperaturas completo y aplicable en todos los centros de trabajo.

En cuanto a la bolsa de trabajo, CCOO pide "definir y acotar de mutuo acuerdo" las excepciones de avería o catástrofe y señaló que falta que el plus por trabajar estos días se aumente, al tiempo que insistió en la reducción de trabajo en sábados.

El sindicato mostró su esperanza de que en esta reunión del lunes se pueda avanzar en lo "verdaderamente importante" para intentar acercar posturas, que ahora están "lejos" de un acuerdo.

AVANCES "MÍNIMOS"

También CGT consideró los avances "mínimos" y "absolutamente insuficientes" y reiteró que los problemas que la plantilla considera más importantes como salario, flexibilidad y ritmos "siguen absolutamente estancados", además de que se sigue sin tratar nada de los problemas del grupo técnico.

El sindicato, que llamó a la "no colaboración" para que la empresa vea el descontento de la plantilla, aseguró que la negociación es como "el día de la marmota", al pasar una reunión más sin avances en tema de salario y criticó que la empresa siga sin querer hablar de la reducción del número de sábados ni de subir el plus de modificación de demanda que haga cobrar "algo digno por matar la conciliación familiar de los fines de semana".

Por parte del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) se valoró todo lo relacionado con la temperatura en los talleres pero también reclamó un protocolo de temperaturas que regule asimismo las máximas en verano y destacó como "logro positivo" el bloqueo del trabajo en días previos a festivos, aunque ve "imprescindible" limitar el número máximo de sábados trabajados al año así como aumentar el plus.

Finalmente, CSIF calificó de "desoladora" la conclusión de la última reunión, en la que afirmó que observó avances "ridículos, lentos y lamentables" y criticó que, mientras la plantilla "cumple" a diario con un esfuerzo ejemplar, la dirección "responde con propuestas vacías, falta de transparencia y una preocupante falta de respeto a las necesidades reales de los trabajadores".